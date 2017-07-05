Климатологи выяснили, что уничтожает льды Антарктики

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Останки древнего планктона помогли ученым выяснить, что главным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Текущее сокращение площадей льдов на западе Антарктики является следствием того, что рисунок движения ветров у ее берегов поменялся в 1940-х годах, в результате чего теплые глубинные течения начали снова омывать шельф и подводную часть ее льдов. Это и является причиной тех потерь льда, которые мы видели в последние несколько десятилетий", — рассказывает Джеймс Смит (James Smith) из Британской антарктической экспедиции.

Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее и быстрее. Долгое время считалось, что это происходит из-за ускоренного формирования айсбергов, однако американские климатологи в июне 2013 года выяснили, что чуть больше половины от объема "исчезнувших" льдов было растоплено теплыми течениями, омывающими подводную часть ледового щита Антарктики через своеобразные каналы-реки, у подножия ледников.

Смит и его коллеги подтвердили, что это на самом деле так, и выяснили, что эти течения уже послужили причиной резкого сокращения ледовой шапки Антарктиды примерно 10 тысяч лет назад, изучая отложения панцирей планктона, формировавшихся на дне моря Амундсена на протяжении нескольких десятков тысяч лет.

Флуктуации в температуре воды, как объясняют ученые, достаточно сильно влияют на химический состав панциря некоторых водорослей и зоопланктона, что дает возможность использовать их отложения в качестве своеобразной "климатической летописи". Она позволяет узнать не только то, как менялась температура вод морей и океанов в далеком прошлом, но и понять, в какую сторону и как двигались течения.

Собрав образцы подобных окаменелостей из разных уголков моря Амундсена, ученые сопоставили их содержимое и обнаружили, что Антарктика совсем недавно, примерно 10 тысяч лет назад, пережила резкое сокращение площади льдов, сопоставимое с тем, что происходит сейчас.

В это время, как показывает анализ изотопного состава панцирей планктона, льды Антарктики начали подмывать достаточно теплые глубинные течения, которые "прибивались" к берегу благодаря "кругосветным" западным ветрам.

Эти потоки воды подмывали основание ледового щита западной Антарктики, в результате чего от него начали откалываться крупные айсберги и его площадь стала резко сокращаться. Льды, как показывают замеры, исчезли у берегов Антарктики практически мгновенно, что в целом повторяет то, что происходит сейчас у берегов южного континента.

Примерно 7,5 тысяч лет назад этот процесс остановился, когда ветра, как полагают ученые, сместились к северу и перестали сгонять теплую воду к подножиям ледников. После этого ледовый покров Антарктики начал восстанавливаться и достиг современной границы.

Тот же самый процесс, как показывают раскопки Смита и его коллег, возобновился в 1940-х годах, и его существование объясняет то, почему Антарктика тает сегодня с необычайно высокой скоростью. Почему теплые течения вернулись к берегам Антарктиды, ученые пока не знают, но предполагают, что причиной этого является потепление вод Тихого океана и усиление феномена Эль-Ниньо, вызванное повышением содержания парниковых газов в атмосфере.