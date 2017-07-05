Спутники ЕКА зафиксировали рождение мега-айсберга у берегов Антарктиды

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Спутниковые снимки с зондов ЕКА показывают, что ледник Ларсена, самая уязвимая часть ледового покрова Антарктиды, почти полностью откололся от материка и в ближайшие недели он превратится в гигантский айсберг площадью с Эстонию, сообщает сайт космического агентства.

"Трещине осталось преодолеть всего пять километров для того, чтобы достичь вод океана. Используя снимки и данные с CryoSat, мы просчитали толщину льда и пришли к выводу, что высота надводной части айсберга будет составлять 190 метров, и он будет содержать в себе примерно 1155 кубических километров льда. Под водой будет находиться еще примерно 210 метров льда", — заявил Ноэль Гурмелен (Noel Gourmelen) из университета Эдинбурга (Шотландия).

Климатологи, океанологи и другие ученые достаточно долгое время считали, что изменение климата грозит уничтожением в основном северным запасам льда на Земле – ледникам Гренлендии и северной полярной ледовой шапке.

В последние годы это представление начало меняться, так как ученые обнаружили свидетельства того, что первыми могут исчезнуть не северные льды, а часть ледников Антарктиды, что приведет к катастрофическому росту уровня моря. По этой причине НАСА ведет непрерывные наблюдения за состоянием южных льдов в рамках проекта IceBridge, изучая их при помощи разведывательных самолетов, а ЕКА следит за их состоянием при помощи спутников Sentinel-1 и CryoSat-2.

Эти исследования показывают, что самым уязвимым и практически гарантированным кандидатом на уничтожение является так называемый ледник Ларсена на восточном побережье полуострова Антарктический – он начал распадаться еще в 1995 году, и последние осколки этого ледника, как показали данные IceBridge, должны были начать свой путь в небытие летом прошлого года.

Так и произошло – последние снимки с самолетов, полученные НАСА в первых числах декабря прошлого года, показывают, что в леднике Ларсен С, последней части ледового массива Ларсена, возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров.

Эта трещина продолжила свой стремительный рост в этом году, достигнув длины в 200 километров к июлю 2017 года. Сейчас ледник Ларсен С "держится" за ледовый массив Антарктики при помощи узкой полоски льда толщиной всего в пять километров. Когда трещина дойдет до вод мирового океана, ледник превратится в гигантский айсберг, чья площадь составит около 6500 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Эстонии или Московской области.

Через несколько недель или месяцев, когда возникнет этот гигантский айсберг, он автоматически станет самой большой структурой подобного рода, рождение которой было задокументировано человечеством.

Пока не понятно, будет ли бывший ледник Ларсен С "путешествовать" по океанам Земли в виде единого куска льда, или же он расколется на множество других айсбергов более скромных размеров. В любом случае, ученые планируют следить за его судьбой в ближайшие месяцы и годы, так как айсберг подобных размеров и его обломки могут представлять угрозу для судов, проходящих через пролив Дрейка или через воды южных морей у берегов Африки и Австралии.