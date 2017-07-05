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РИА Наука
РИА Наука

Недостаток сна в детстве сокращает жизнь человека, выяснили ученые

15:3605.07.2017
(обновлено: 16:10 05.07.2017)
14943
© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. LouisТак художник представил себе процесс починки одиночных разрывов в спирали ДНКТак художник представил себе процесс починки одиночных разрывов в спирали ДНК
© Фото : Tom Ellenberger, Washington University School of Medicine in St. Louis

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Недостаточно продолжительный сон в детстве оказался связан с ускоренным старением клеток на генетическом уровне и низкой продолжительностью жизни, заявляют ученые в статье, опубликованной в издании Journal of Pediatrics.

"Пока не понятно, можно ли обратить этот процесс вспять, восстановив режим сна, но можно сказать, что родителям и их детям лучше следовать рекомендациям врачей и спать по 9-11 часов в день", — рассказывает Сара Джеймс (Sarah James) из Принстонского университета (США), чьи слова приводит журнал New Scientist.

Теломеры — это концевые участки хромосом, находящихся в ядре каждой клетки человеческого организма. Теломеры защищают ДНК от повреждений. При каждом делении клетки они становятся короче, когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает.

Стресс, архивное фото
© Fotolia / lichtmeister
Ученые нашли связь между депрессией и старением человека

Относительно недавно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом. В частности, большое количество оксидантов и других агрессивных молекул в клетках ведет к аномально быстрому сокращению длины теломер, и, соответственно, к их ускоренному старению.

Джеймс и ее коллеги раскрыли еще один фактор, который приводит к сокращению теломер и связанным с этим эффектам, наблюдая за устройством хромосом и поведением свыше полутора тысяч семейных пар и их детей с 1998 года по сегодняшний день. Ученые регулярно опрашивали родителей на предмет того, как долго спят их дети, и периодически брали у них пробы крови и замеряли длину теломер в клетках детей.

Как показали наблюдения, между плохим сном и длиной теломер существовала вполне определенная связь – дети, спавшие около 7-8 часов, имели более короткие теломеры, чем их сверстники, соблюдавшие распорядок дня.

Ученый в лаборатории
© Fotolia / kasto
Ученые выяснили, почему оксиданты сокращают жизнь

В среднем, как показывают замеры Джеймс и ее коллег, каждый час недосыпа ведет к сокращению теломер на 1,5%, что сопоставимо с сокращением концевых участков хромосом из-за стресса, воспитания в неполной семье, депрессии и других социальных факторов.

Что интересно, подобные сокращения длины теломер никак не сказывались на здоровье – в среднем, дети и с очень короткими, и с длинными теломерами в равной степени страдали от "обычных" болезней или тяжелых нарушений развития. Почему так происходит, ученые пока не знают, но планируют выяснить в ходе последующих наблюдений за более крупными группами детей и родителей.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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26909
Интересно А во взрослом возрасте? Мне надо часов 9 поспать, а дети дают только 6, Ученые Ауу.
15:42
05.07.2017
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