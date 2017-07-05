Ученые нашли на Мадагаскаре первого гигантского крокодила

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Палеонтологи нашли на острове Мадагаскар останки потенциально древнейшего гигантского крокодила Земли длиной в семь-десять метров и массой в тонну, который обитал на суше и мог соперничать по размеру зубов и силе укуса с тираннозаврами, говорится в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

"Как и многие другие гигантские крокодилы юрского периода, "Разана" могла вступить в схватку и победить многих хищных динозавров, в том числе и тех, которые находились на вершине пищевой пирамиды", — рассказывает Кристиано даль Сассо (Cristiano dal Sasso) из Музея естественной истории в Милане (Италия).

Первые динозавры, как сегодня считают палеонтологи, появились в конце Триасового периода, около 240 миллионов лет назад, после исчезновения всех крупных звероящеров, доминировавших на Земле в Пермском периоде. Главными конкурентами динозавров за корону самых успешных животных на Земле были крокодилы, достигавшие в те времена гигантских размеров и обитавших не только в водоемах, но и на суше.

Крокодилы и динозавры являются близкими родственниками, чьи предки разделились, как сегодня полагают ученые, в середине Триасового периода. Как и когда это произошло, палеонтологи пока не знают, так как окаменелости этого времени достаточно редки. Долгое время ученые считали, что первые динозавры не были похожи на крокодилов, однако недавно палеонтологи нашли останки предположительного предка всех динозавров, похожего на крокодила.

Одним из последних представителей подобных крокодилов, способных соперничать с динозаврами, могли быть гигантские ящеры, которых даль Сассо и его коллеги называют "Разанами", или Razanandrongobe sakalavae на языке науки.

Первые останки этих рептилий – несколько зубов и часть челюсти — были найдены итальянскими палеонтологами еще в 2006 году, однако их было недостаточно для определения того, к какому роду принадлежали крокодилы, какого были размера и где жили.

Поиски ответа на эти вопросы потребовали почти десять лет дополнительных раскопок, и только несколько лет назад даль Сассо удалось найти новые останки Razanandrongobe sakalavae, в том числе и несколько фрагментов черепа этих удивительных существ.

Как оказалось, данный гигантский крокодил обладал внушительными размерами — его длина составляла около десяти метров, к тому же у него были необычные челюсти и зубы. К примеру, длина каждого зуба составляла примерно пять сантиметров, а по своей форме они больше напоминали зазубренные клыки тираннозавров и иных сухопутных динозавров, а не более простые зубы других крокодилов древности и современности. Кроме того, толщина "талии" этого ящера составляла примерно 1,6 метра, что делает его одним из самых больших крокодилов на протяжении всей истории Земли.

При этом, морда у этого существа была крупной, длиной почти до метра, но относительно короткой по сравнению с вытянутыми черепами и челюстями других крупных крокодилов мезозоя. Подобное устройство "лица" роднит Razanandrongobe sakalavae не с крокодилами, а с динозаврами, из-за чего ученым пришлось потратить достаточно много времени для доказательства того, что он является крокодилом, а не родичем тираннозавров или спинозавров.

Как считают ученые, все это указывает на то, что "Разана" жила на суше, а не в воде, и охотилась на тех же жертв, что и крупные хищные динозавры того времени, конкурируя с ними за звание "короля Мадагаскара". Открытие столь крупного сухопутного крокодила, существовавшего на Земле в конце юрского периода, показывает, что борьба между двумя группами ящеров за доминирование на планете продолжалась практически до самого конца эры динозавров, заключают авторы статьи.