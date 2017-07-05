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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: спирт в водах Энцелада не является следом внеземной жизни

11:1305.07.2017
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© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteИзображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом КассиниИзображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Выбросы гейзеров Энцелада содержат в себе достаточно много метанола, простейшего органического спирта, чье наличие в водах луны Сатурна, однако, не является доказательством наличия жизни в ее океане, заявили планетологи на ежегодной встрече Королевского астрономического общества Великобритании.

"Открытие океанов на лунах планет-гигантов и потенциальных условий для зарождения жизни в них заставили нас задуматься, есть ли она там. Но, к сожалению, в данном случае метанол возникает не в недрах Энцелада, а в тот момент, когда вода выбрасывается гейзерами в космос. Поэтому молекулы этого спирта вряд ли можно считать следами жизни", — заявила Эмили Драбек-Маундер (Emily Drabek-Maunder) из университета Кардиффа (Великобритания).

В 2005 году "Кассини" обнаружил на Энцеладе струи из частиц водяного льда и пара, которые выбрасываются в космическое пространство из параллельных трещин вблизи южного полюса — так называемых "тигровых полос". Это открытие поставило перед учеными вопрос об источнике этого пара и льда.

Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA / JPL-Caltech
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В марте 2015 года, через 10 лет после открытия тигровых полос и гейзеров на Энцеладе, зонд "Кассини" показал, что в недрах этого спутника Сатурна присутствует глобальный океан из жидкой и горячей воды, обнаружив частицы песка и замороженные капли воды, выброшенные с южного полюса Энцелада вместе с извержениями гейзеров. Год назад планетологи нашли потенциальный источник энергии для жизни на Энцеладе – большого количества водорода в его выбросах.

Как рассказывает Драбек-Маундер, планетологи достаточно давно знают о наличии одного из потенциальных следов жизни в водах Энцелада – молекул спирта-метанола, которые были обнаружены в его выбросах зондом "Кассини" несколько лет назад. Метанол, как объясняют ученые, может появляться в воде и в открытом космосе в ходе "неживых" химических реакций, и поэтому планетологи достаточно давно пытались понять, откуда он взялся в водах спутника Сатурна.

Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро
© NASA / JPL-Caltech
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Драбек-Маундер и ее команда открыли источник метанола совершенно случайно, наблюдая при помощи ряда наземных радиотелескопов за кольцом E Сатурна, запасы льда в котором постоянно пополняются выбросами гейзеров Энцелада. Как отмечают ученые, они изначально просто следили за движением льда и пыли в этом кольце и не ожидали найти здесь метанол.

Вопреки их ожиданиям, кольцо Е содержало в себе необычно много этого спирта, в разы больше, чем содержат сами выбросы  гейзеров. Это указало на две вещи – что метанол формируется не в недрах Энцелада, а в космосе, и что он имеет не биологическое, а абиогенное происхождение. Попадая в кольцо Е, молекулы метанола и газов, выброшенные в космос вместе с водой гейзеров, удерживаются там магнитным полем Сатурна и скапливаются в достаточных количествах для того, чтобы их мог увидеть относительно скромный радиотелескоп с Земли.

Изображение спутника Сатурна Энцелада, запечатленное космическим аппаратом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
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Открытие метанола в выбросах Энцелада при наблюдениях с Земли, как отмечает Драбек-Маундер, говорит о том, что следы жизни на его поверхности и в его окрестностях можно искать и при помощи крупнейших наземных обсерваторий, таких как "Аресибо" или недавно запущенный 500-метровый радиотелескоп FAST. С другой стороны, интерпретация полученных ими данных потребует запуска еще одного зонда к Сатурну, так как "Кассини" завершит свою миссию и сгорит в атмосфере "властелина колец" в середине сентября.

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