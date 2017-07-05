Крысы помогли сибирским ученым сделать новый шаг к регенеративной медицине

НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Новосибирские ученые на крысах изучили влияние малых некодирующих молекул рибонуклеиновой кислоты (микроРНК) на процесс превращения клеток, что позволит лучше понять этот сложный механизм на пути к регенеративной клеточной медицине, сообщает в среду пресс-служба Института цитологии и генетики (ИЦиГ) сибирского отделения РАН.

Регенеративная клеточная медицина предполагает создание донорских органов из собственных клеток пациента, что решит проблемы приживления органа и необходимости ожидания подходящего донорского материала. Для этого из клеток пациента (например, клеток кожи) необходимо получить плюрипотентные стволовые клетки (индуцированные), а затем дифференцировать их, то есть получить из них клетки заданного типа.

В институте пояснили, что современная наука уже дошла до стадии, когда этапы этого процесса можно реализовать на практике, однако на каждом из шагов накапливаются ошибки, что делает невозможным полностью использовать технологию. Необходимо тщательное изучение индуцированных плюрипотентных клеток и процессов их дифференцировки, чем и занимается при поддержке Российского научного фонда группа ученых ИЦиГ и других институтов сибирского отделения РАН.

"Мы изучали влияние микроРНК на то, как протекает процесс превращения клетки в плюрипотентную стволовую. Для этого мы взяли у одной и той же линии крыс три группы клеток: дифференцированные клетки, извлеченные из кожной ткани; эмбриональные стволовые клетки (естественного происхождения) и индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, искусственно созданные из фибробластов. У каждой из групп мы выделили микроРНК и сравнили их. Результаты получились весьма интересные", — приводятся в сообщении слова участника исследования Владимира Шерстюка.

Полученные в ходе результаты были опубликованы в одном из ведущих мировых научных журналов Scientific Reports. Они показали, что стволовые клетки, полученные искусственным путем, по профилю микроРНК имеют мало отличий от естественных клеток, а значит, эту технологию уже можно считать достаточно надежной. Кроме того, ученым удалось выявить еще ряд микроРНК, также участвующих в этом процессе, о которых ранее науке не было известно.

Ученые предполагают, что, возможно, ошибки, связанные с некачественным получением искусственных стволовых клеток, были вызваны как раз тем, что во время процесса не учитывалась работа этих микроРНК. "В любом случае полученные новосибирскими учеными результаты помогут исследователям в дальнейшем лучше понимать фундаментальный механизм превращения клетки и благодаря этому создавать более качественный материал для работы, дифференцировать эти стволовые клетки в нужные ткани", — отметили в пресс-службе.