МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Британские астрономы нашли намеки на то, что так называемые гиперскоростные звезды, самые быстрые светила Галактики, на самом деле родились не в ней, а в Большом Магеллановом Облаке, спутнице Млечного Пути, откуда их выбросили вспышки сверхновых, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Текущие теории, объясняющие существование этих звезд, нас категорически не устраивают – к примеру, они не могут объяснить то, почему большая часть таких светил сконцентрирована в созвездиях Льва и Секстанта. Мы задумались, с чем это могло быть связано", — рассказывает Дуглас Бубер (Douglas Boubert) из Кембриджского университета (Великобритания).

Космический бильярд

Гиперскоростные звезды впервые были обнаружены в начале 2000-х годов — их скорость относительно центра Галактики достигала 500 километров в секунду, и этой скорости было с лихвой достаточно, чтобы "отвязаться" от притяжения Млечного Пути и уйти в межгалактическое пространство. Два года назад ученые открыли звезду US 708 — самую быструю на сегодня "обычную" звезду, которая движется со скоростью в 1200 километров в секунду.

Астрономы считают, что звезды разгоняются до таких скоростей за счет гравитационного взаимодействия со сверхмассивной черной дырой в центре Галактики или после того, как один из компонентов двойной системы взрывается в виде сверхновой, выбрасывая из нее вторую звезду, которая сближается с черной дырой и та разгоняет его до сверхвысокой скорости.

Другие пути их формирования считались маловероятными, так как наша галактика обладает слишком крупными размерами и притяжением, чтобы звезды могли разогнаться до сверхвысокой скорости просто при взрыве сверхновой в тесной паре светил. С другой стороны, в последние годы было открыто несколько необычных гиперскоростных звезд, движущихся явно не из центра Галактики и "нарушающих" подобное правило.

Бубер и его коллеги нашли объяснение этому и открыли потенциальный источник подобных звездных "пуль", обратив внимание на то, как они распределены по снимкам ночного неба, которые астрономы получали при составлении каталога SDSS.

© Фото : NASA, ESA and P. Ruiz Lapuente (University of Barcelona); Cut and colored by S. Geier Ученые: "нобелевская сверхновая" выбросила звезду из Галактики

Проанализировав положение этих звезд, астрономы обратили внимание на то, что все они находились на той линии, по которой Большое Магелланово Облако, один из самых крупных и близких спутников Млечного Пути, вращается вокруг нашей Галактики.

Масса Магелланова Облака, как рассказывает ученый, примерно в 10 раз меньше, чем у Млечного Пути, и взрыва сверхновой в нем может быть достаточно для того, чтобы разогнать одно из светил в паре до скоростей в 600 километров в секунду и более.

Миллионы звездных пуль

Руководствуясь этой идеей, астрономы создали компьютерную модель и той, и другой галактики и проследили, как часто Большое Магелланово Облако будет "обстреливать" Млечный Путь звездами, учитывая известную нам информацию по частоте и силе сверхновых в спутнике нашей Галактики.

Как оказалось, это будет происходить достаточно часто – по расчетам Бубера и его коллег, сейчас через Млечный Путь пролетает около десяти тысяч звезд-"беглянок", покинувших Магелланово Облако несколько десятков миллионов лет назад. Еще большее число звезд, сбежавших из карликовой галактики, "умерло в полете", как выражаются астрофизики, исчерпав свои запасы водорода и взорвавшись еще до того, как они достигли пределов Млечного Пути.

Их следы присутствуют в нашей Галактике, в виде сверхбыстрых пульсаров и белых карликов, объяснить существование которых ученые раньше не могли. За последние несколько миллиардов лет, как предполагают исследователи, Млечный Путь пережил обстрел примерно миллионом подобных нейтронных звезд, карликов и черных дыр.

Проверка этой теории, как отмечает Бубер, будет возможна уже в следующем году, когда европейский зонд-"звездочет" GAIA завершит первую фазу своих наблюдений и измерит скорость движения миллиарда ближайших к нам светил. Если другие гиперскоростные звезды, которые найдет этот телескоп, будут находиться в созвездиях Льва и Секстанта, где находится Большое Магелланово Облако, то тогда теория британских ученых найдет свое подтверждение.