Сибирские ученые разработают новое ПО для Большого адронного коллайдера

НОВОСИБИРСК, 4 июл – РИА Новости. Ученые Института ядерной физики Сибирского отделения РАН разработают для Центра европейских ядерных исследований (ЦЕРН) новое программное обеспечение для унификации информационных платформ всех экспериментов Большого адронного коллайдера, сообщает институт во вторник.

Институт ядерной физики и ЦЕРН подписали соглашение о разработке программного обеспечения CRIC – Computing Resource Information Catalog, которое заработает уже в конце 2017 года и свяжет воедино всемирную вычислительную сеть экспериментов Большого адронного коллайдера.

В институте пояснили, что ранее учреждение уже разработало для одного из крупных экспериментов Большого адронного коллайдера (ATLAS) информационную систему, которая интегрирует всевозможные настройки высокоуровневых служб и сервисов распределенной системы вычислений (грид-сети), описывает связи между различными компонентами программного обеспечения обработки данных и предоставляет в итоге пользователям эксперимента центральный информационный портал для управления информацией.

"Система AGIS оказалась настолько удобной и функциональной, что руководство ЦЕРН приняло решение создать ее расширенную версию для остальных экспериментов Большого адронного коллайдера… Базовая концепция – распределение ресурсов и вычислительных мощностей, которые поставляются во всемирную грид-сеть, и описание того, как конкретный эксперимент их потребляет", — говорится в сообщении.

Система будет корректно связывать эксперименты между собой, дополняя информационную модель необходимыми структурами данных, специфичными для конкретного эксперимента. Она знает, какой сайт используется в том или ином эксперименте, какие сервисы доступны в этом вычислительном узле, каковы допустимые объемы хранения данных и так далее, отметили в институте.