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РИА Наука
РИА Наука

Ученые опровергли миф о том, что менструация влияет на мозг женщин

12:4304.07.2017
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© Fotolia / mast3rСемейные отношенияСемейные отношения
© Fotolia / mast3r

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Наблюдения за работой мозга женщин и их поведением во время наступления менструации показали, что сопровождающие ее гормональные изменения в работе организма не ухудшают их память и не влияют на их внимательность, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

"Как специалисту по репродуктивной медицине и психотерапевту, мне часто приходится иметь дело с женщинами, считающими, что менструальный цикл влияет на их самочувствие и когнитивные способности. Мы попытались узнать, так ли это на самом деле", — рассказывает Бригитта Ленерс (Brigitte Leeners) из университета Цюриха (Швейцария).

Эстральные циклы, овуляция и менструация играют огромную роль в жизни большинства млекопитающих, чье поведение и даже внешний вид может резко меняться во время течки или при виде подходящего партнера для спаривания. Люди являются большим исключением в этом отношении сразу по нескольким направлениям – овуляция у женщин начинается не в строго определенный момент времени, как у самок животных, и ее следы не "телеграфируются" организмом женщины во внешний мир.

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Необычный характер менструации и овуляции у женщин активно изучается антропологами-эволюционистами и биологами в последние годы, однако за минувшие века и тысячелетия, как отмечает Ленерс, накопилось множество мифов и различных ложных представлений о том, как менструация влияет на поведение и мужчин, и женщин.

К примеру, еще со средних веков и многие мужчины, и многие женщины считают, что менструация может негативно влиять на работу мозга  и психику дам, делая их более забывчивыми, раздражительными и менее сообразительными. По этой причине некоторые представительницы слабого пола берут отгулы в "критические дни", а  представители консервативных политических партий предлагают ввести для них специальные "менструальные" выходные.

Молодая пара в кровати
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Ленерс и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, наблюдая за поведением, гормональным фоном и работой мозга 65 женщин-добровольцев, согласившихся на то, чтобы ученые фактически постоянно следили за их жизнью на протяжении двух менструальных циклов.

Во время этих наблюдений ученые регулярно проводили заборы крови, измеряя уровни "женского" эстрогена, "мужского" тестостерона и прогестерона в их теле, а также проводили тесты на сообразительность, проверяя память женщин, а также их способность объективно оценивать разные ситуации и делать две вещи сразу.

Как показали эти наблюдения, уровень всех трех гормонов никак не влиял на то, как хорошо работала память у женщин и то, насколько объективно или субъективно они видели мир. Подобные взаимосвязи, как отмечает Ленерс, существовали на уровне отдельных наблюдений в одном из двух циклов, что, однако, было не характерно для всего набора данных по двум циклам менструации.

Молодая пара в кровати
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"Изменения в уровнях гормонов, связанные с работой менструального цикла, никак не влияют на когнитивные способности женщин. Возможно, что есть какие-то исключения в этом плане, но в целом это так для всех представительниц слабого пола", — заключает биолог.

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