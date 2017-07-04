SpaceX попробует запустить Falcon 9 не ранее чем через два дня

Старт ракеты Falcon 9 со спутником Inmarsat-5 F4 с космодрома на мысе Канаверал. 15 мая 2017

Старт ракеты Falcon 9 со спутником Inmarsat-5 F4 с космодрома на мысе Канаверал. 15 мая 2017

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Третья попытка старта ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи Intelsat 35e состоится не раньше 5-6 июля, сообщил глава компании SpaceX Илон Маск.

Ранее, второй день подряд, запуск Falcon аварийно прервался за несколько секунд до старта.

"Мы проведем 4 (июля) над анализом систем ракеты и стартовой площадки. Запуск состоится не раньше 5-6 (6-7 июля мск). У нас есть лишь один шанс сделать все правильно", — написал Маск в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

В понедельник (вечер воскресенья 2 июля в США) запуск был отменен за девять секунд до старта. Как сообщили в SpaceX, это произошло из-за сбоя в программном обеспечении контроля и навигации ракеты. Специалисты проверили все системы, устранили проблему и, исключив возможность повторения ошибки, приняли решение о запуске через 24 часа во вторник (вечер понедельника 3 июля в США).

Однако за 10 секунд до старта запуск вновь был автоматически приостановлен. Ранее сообщалось, что новая попытка старта может быть осуществлена через 24 часа.

Как заявил после второй отмены старта главный инженер компании Джон Инспрукер, специалистам потребуется время, чтобы на основании телеметрических данных понять, какая из задействованных в запуске систем дала сбой и остановила старт ракеты-носителя.