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РИА Наука
РИА Наука

Экологи выяснили, как сильно загрязнение воздуха сокращает жизнь людей

11:0703.07.2017
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© REUTERS / StringerСмог в ПекинеСмог в Пекине
© REUTERS / Stringer

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Средняя продолжительность жизни человека сокращается на примерно 9-11 лет в том случае, если масса загрязнителей в воздухе повышается всего на 10 микрограмм на кубический метр, говорится в статье, опубликованной в журнале Ecological Indicators.

"В последние годы возникла обеспокоенность по поводу выбросов вредных газов и того, как они влияют на здоровье человека, что стало особенно ярко проявляться после скандала вокруг дизельных "фольксвагенов" в 2015 году. Несмотря на это, многие страны Европы не могут привести себя в соответствие со стандартами ЕС. Нам нужно понять, как реально влияют выбросы на здоровье человека и выработать более оптимальную стратегию по борьбе с ними", — заявил Микаэль Андерсен (Mikael Andersen) из университета Орхуса (Дания).

В последние годы ученые активно интересуются тем, как деятельность человека и рост численности населения Земли могли влиять на ее климат и экологию до наступления индустриальной эпохи, с которой сегодня связывается развитие глобального потепления и резкий рост концентрации токсичных и вредных веществ в атмосфере, воде и в почве.

Загрязненный воздух в столице Индии
© AFP 2017 / Money Sharma
ВОЗ: 80% жителей городов мира дышат "плохим" воздухом

По текущим оценкам ВОЗ, 80% жителей городов мира дышат воздухом, где концентрация вредных веществ превышает нормы, установленные организацией. Это особенно ярко проявляется в странах третьего мира, где фактически все население мегаполисов живет или в условиях постоянного смога, как в Китае, или при загрязнении воздуха большим количеством канцерогенных продуктов сгорания бензина, как в большинстве стран Юго-Восточной Азии.

Андерсен и его коллеги решили выяснить, как повышение концентрации микрочастичек золы, различных вредных газов, таких как двуокись серы, и микрокапель аэрозолей, выбрасываемых в воздух машинами и промышленными предприятиями, влияет на продолжительность жизни людей.

Сломанная сигарета в пепельнице. Архивное фото
© Fotolia / sharaku1216
В ВОЗ рассказали, сколько человек ежегодно умирает от курения

Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали данные, которые собирало общеевропейское бюро статистики, Eurostat, на протяжении последних 30-40 лет, а также аналогичную информацию, которую собирали американские службы аналогичного рода.

В общей сложности в подобные статистические выкладки попали судьбы свыше 100 тысяч жителей ЕС и США, чего хватило Андерсену и его коллегам для того, что оценить "вклад" загрязнения в их продолжительность жизни.

Экологов интересовало два параметра – то, как сильно различалась средняя продолжительность жизни людей, живших в зонах сильного и слабого загрязнения воздуха в разные периоды времени, и как много денег тратило каждое государство на борьбу с негативными последствиями от загрязнения воздуха для здоровья людей.

Смог в Пекине
© REUTERS / Jason Lee
Ученые выяснили, почему Пекин покрывает "вечный смог"

Эти расчеты показали, что и уровень ущерба, и степень влияния смога на здоровье людей сильно недооценивались. К примеру, если житель загрязненного района доживает до 78 лет и умирает, то он теряет примерно 10 лет жизни по сравнению с теми людьми, которые жили в экологически чистых регионах. Иными словами, люди, дышащие чистым воздухом, прожили бы в таком случае не 78, а 88 лет.

Аналогичным образом, при повышении уровня загрязнения воздуха всего на 10 нанограмм на кубический метр, средняя продолжительность жизни сократится на 9-11 лет, и примерно 100 людей из каждых 100 тысяч будут умирать из-за смога. Подобная оценка, как отмечает Андерсен, примерно в пять раз выше текущих норм, установленных в ЕС, что должно побудить европейские государства пересмотреть их, заключают ученые.

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