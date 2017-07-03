Кабмин утвердил план реализации стратегии научно-технологического развития

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Правительство РФ утвердило план реализации стратегии научно-технологического развития России, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Утвердить по согласованию с президиумом Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации на 2017 — 2019 годы", — говорится в документе.

Согласно справке к распоряжению, стратегия направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций, обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок.

План, в частности, предусматривает разработку и утверждение государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", включающей программу фундаментальных исследований и комплексные научно-технологические программы по приоритетным направлениям, определённым Стратегией. Реализация программ будет финансироваться за счёт средств других госпрограмм, институтов развития и фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Планом также предусматриваются меры по созданию возможностей для успешной реализации творческого потенциала молодёжи в области науки и инноваций, в том числе в рамках международного научно-технического сотрудничества.

Добавляется, что координатором плана является Минобрнауки, а ответственными исполнителями – федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации, институты развития, фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, Российская академия наук, органы исполнительной власти субъектов Федерации.