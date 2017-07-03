Запуск ракеты Falcon 9 со спутником Intelsat 35e отложили

ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со спутником связи Intelsat 35e с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) отложен до 4 июля по техническим причинам, сообщила компания.

Старт ракеты был намечен на 02:36 мск 3 июля.

Следующая попытка запуска состоится во вторник 4 июля в 2.36 мск, сообщила компания в Twitter, не уточнив, с чем конкретно связан перенос запуска.

Ракета-носитель выводит на орбиту коммуникационный спутник Intelsat 35e на геостационарную орбиту на высоте приблизительно 35,8 тысяч километров над экватором Земли.

Спутник, созданный компанией Boeing для спутникового оператора Intelsat будет передавать сиглалы над территорией Южной и Северной Америки, странами Карибского бассейна, Атлантикой, Европой. Срок работы аппарата рассчитан на 15 лет.