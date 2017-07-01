С Байконура запустят более десяти космических аппаратов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Двенадцать космических аппаратов, среди которых спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Канопус-В-ИК", запустят с космодрома Байконур, соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства в субботу.

Как сообщалось ранее, "Канопус-В-ИК" уже доставлен на Байконур, его запуск с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" запланирован на 14 июля.

Согласно пояснительной справке к документу, в связи с тем, что при запуске "Канопус-В-ИК" есть техническая возможность запуска дополнительной полезной нагрузки, принято решение одновременно с ним запустить и несколько других космических аппаратов. Кроме того, предусмотрено оказание услуг с привлечением сил и средств Минобороны РФ.

"Разрешить Минобороны России использовать на договорной основе космические системы и комплексы военного назначения и привлекать личный состав воинских частей для обеспечения запуска с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2" (этап 1а) с разгонным блоком "Фрегат" космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" (Российская Федерация)", — говорится в распоряжении.

Документом также утверждены меры по запуску космических аппаратов автоматической идентификации морских судов NorSat-l и NorSat-2 (Норвегия), космического аппарата дистанционного наблюдения за льдами в арктических водах WNISAT-1R (Япония), космических аппаратов научного назначения TechnoSat и Flying Laptop (Германия), а также двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "МКА-Н" (РФ).

Отмечается, что также будут проведены пуски полезных нагрузок дистанционного зондирования Земли Flock-2k и Corvus-ВС (США), полезной нагрузки научного назначения и автоматической идентификации морских судов Lemur+ (РФ, США) и полезной нагрузки технологического назначения Tyvak (США).

Космический аппарат "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, а также мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных, в том числе водных и прибрежных ресурсов, и картографирования.