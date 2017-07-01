Зонд Juno сделает снимки Большого красного пятна Юпитера

ВАШИНГТОН, 1 июл – РИА Новости. Космический зонд Juno через 10 дней сделает самые подробные в истории снимки Большого красного пятна Юпитера — самого большого атмосферного вихря в Солнечной системе, сообщило НАСА в пятницу.

Очередное, шестое сближение аппарата, прибывшего на орбиту газового гиганта 4 июля 2016 года, состоится 10 июля по времени Восточного побережья США (11 июля по московскому времени). Зонд достигнет расстояния в 3,5 тысячи километров от облаков планеты в 04:55 мск (11 июля), через 11 минут и 33 секунды, за которые он преодолеет расстояние в 39,7 тысячи километров, аппарат достигнет Большого красного пятна. "Космический корабль будет лететь над облаками Большого красного пятна на протяжении 9 тысяч километров", — сообщило ведомство.

Как пояснил ведущий научный сотрудник миссии Скотт Болтон, Juno предстоит "увидеть, как глубоко уходят корни вихря", и помочь исследователям понять, как действует этот вихрь и что делает его таким особенным. Для этого у Juno будут включены все восемь исследовательских инструментов, в том числе камера. В НАСА подчеркивают, что ни одному космическому кораблю ранее не удавалось рассмотреть гигантский шторм с такого близкого расстояния.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Juno совершает виток вокруг Юпитера за 53,4 дня. С момента выхода на орбиту планеты аппарат совершил пять приближений к ней, одно из сближений прошло в "спящем режиме" без включения научных инструментов зонда.

Предполагается, что зонд будет находиться на околоюпитерианской орбите по меньшей мере до февраля 2018 года, после чего погрузится в Юпитер, но не исключено, что его миссия будет продлена.

Как уточняет НАСА, наблюдения за Большим красным пятном Юпитера люди ведут с 1830 года. Это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, существующий, вероятно, уже более 350 лет. Его размер составляет около 40 тысяч километров в длину и порядка 13 тысяч километров в ширину, скорость ветра внутри пятна превышает 500 километров в час.