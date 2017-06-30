Российские ученые проводят операцию по имплантации киберсетчатки

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Ученые и медики из Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России проводят первую в истории России операцию по вживлению киберсетчатки в глаз слепоглухому пациенту. Операция началась в 14 часов дня по Москве и еще продолжается, сообщает корреспондент РИА Новости.

"На 18.00 по Москве операция еще продолжается, но основная часть работы уже успешно завершена", — рассказал Николай Дайхес, директор Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России.

Российские врачи сегодня впервые провели операцию по имплантации подобной киберсетчатки, подключив ее к нервной системе 59-летнего пациента из Челябинска, полностью потерявшего зрение из-за прогрессирующей болезни сетчатки. Эта операция станет первой в серии из двух подобных имплантаций, которые будут проводиться в России с применением системы кибер-зрения Argus II.