Инженеры НАСА разобрались с главной проблемой на масоходе Curiosity

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Инженерная команда марсохода Curiosity разработала специальную программу для управления работой колес четвертого ровера НАСА, которая спасет их от дальнейшего повреждения и полного разрушения, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Если колеса марсохода наезжают на острую гальку, то она может легко попасть в промежутки между сегментами покрытия колес и разрушить их мягкий алюминиевый обод. По этой причине состояние колес марсохода давно беспокоило нас – хотя мы и уверены в том, что он проживет еще долгие годы, мы все равно хотели максимально продлить жизнь колес", — рассказывает Арт Ранклин (Art Ranklin) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

Марсоход Curiosity, четвертый ровер НАСА, приземлился на поверхность красной планеты 6 августа 2012 года после сложнейшей процедуры посадки, которую участники миссии и журналисты окрестили "семью минутами ужаса". За минувшие годы марсоход успешно выполнил все основные задачи поставленной перед ним миссии, обнаружив следы существования теплых пресноводных озер и рек на Марсе, и совершил множество других открытий.

Curiosity был построен c расчетом на большую долговечность, в том числе и за счет радиоизотопного генератора тепла и электричества, работающего на российском плутонии-239, однако за минувшие годы пилотам миссии и инженерам уже приходилось решать ряд технических сложностей, заставивших команду Curiosity задуматься о безопасности ровера.

К примеру, примерно через 1,5 года после начала миссии выяснилось, что алюминиевые колеса Curiosity недостаточно прочны для движения по острому скалистому грунту, из-за чего сейчас НАСА двигает ровер "задним ходом" для минимизации повреждений.

Повреждения, как выяснили инженеры НАСА, возникают не из-за того, что колеса изготовлены из некачественных или слишком мягких материалов, а из-за особенностей в конструкции колес Curiosity. Они, как объясняет Ранклин, представляют собой не цельную конструкцию, а набор из пластин, соединенных с тонким алюминиевым ободом колеса и похожих на звенья гусеницы трактора.

Подобная структура колес позволяет марсоходу взбираться по крутым склонам и не соскальзывать с них при движении вниз, но она, как объяснил Ранклин, и является причиной того, почему колеса Curiosity начали быстро повреждаться.

Дело в том, что при движении вниз по склону задние колеса ровера начинают "вдавливать" переднюю пару колес в грунт, если они в этот момент проскальзывают или не могут закрепиться на нем. В этот момент, если передние колеса сталкиваются с острыми кусочками гальки, эти камни могут попасть в промежутки между их сегментами.

Для решения этой проблемы НАСА пришлось построить дополнительный муляж Curiosity на Земле и проанализировать те факторы, которые заставляют задние колеса марсохода проскальзывать при движении по склонам.

Результатом всех этих изысканий стала специальная программа, которая постоянно анализирует то, как каждое из шести колес Curiosity давит на грунт, и управляет движением каждого из них в режиме реального времени. Благодаря ей марсоход может двигаться с такой скоростью, при которой колеса не будут проскальзывать и вдавливать друг друга в гальку и другие потенциально опасные предметы, а также буксовать или проворачиваться на месте.

Протестировав ее работу на Земле, инженеры НАСА несколько недель назад отправили ее на марсоход, и сейчас руководство НАСА и миссии официально разрешили использовать ее на поверхности Марса. Как надеются Раклин и другие создатели этой программы, она позволит колесам марсохода прожить не меньше времени, чем проработают его радиоизотопные источники питания, которые могут прожить еще около 8-10 лет.