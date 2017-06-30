Ученые выяснили, зачем птицы приносят окурки в гнезда

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Некоторые птицы научились собирать сигаретные окурки и "украшают" ими гнезда для отпугивания паразитов, заявили ученые в статье, опубликованной в Journal of Avian Biology.

"Мы обнаружили, что вьюрки были более склонны украшать свои гнезда окурками в тех случаях, если в них заводились клещи или другие паразиты, причем они находили и приносили больше окурков в тех случаях, если клещи в их гнезде были живыми, а не мертвыми. Все это указывает на то, что они используют сигареты для того, чтобы "выкурить" клещей из гнезда", — рассказал Константино Гарсия (Constantino Garcia) из Национального автономного университета Мексики в Мехико.

Гарсия и его коллега Монсеррат Суарез-Родригез (Monserrat Suarez-Rodriguez) уже несколько лет наблюдают за поведением чечевиц (небольшие птицы из семейства вьюрковых), а также некоторых других пернатых, которые живут в окрестностях Мехико и других крупных городов.

Еще пять лет назад Суарез-Родригез и Гарсия заметили, что птицы часто подбирают окурки и приносят их в гнезда. Ученые проследили за поведением чечевиц и обнаружили, что сигареты могли привлечь их внимание, поскольку никотин отпугивает клещей и других кровососущих насекомых.

С подобными выводами согласились не все орнитологи – многие биологи указали на то, что птицы могут собирать окурки по другим причинам, к примеру, из-за наличия в них мягкой ваты, а противопаразитный эффект является приятным (и неизвестным для птиц) "бонусом". Это побудило ученых провести повторные эксперименты.

Для проверки своей теории Гарсия и Суарес-Родригез "вмешались" в жизнь трех дюжин семейств птиц. Дождавшись рождения птенцов, ученые поменяли подстилки в гнездах десяти пар вьюрков, убрав оттуда всех паразитов, добавили новых клещей в "жилища" еще десяти птичьих семейств, а остальным "подбросили" мертвых паразитов.

После этого биологи разбросали окурки и сигареты в районе тех деревьев, где жили птицы, и стали следить за поведением вьюрков.

Наблюдения показали, что присутствие клещей действительно заставляет птиц целенаправленно искать окурки и приносить их в гнездо. В среднем, в гнездах с паразитами содержалось примерно на 40% больше ваты из сигаретных фильтров, чем в "чистых", и заметно больше в сравнении с гнездами, где находились мертвые клещи.

Ученые отметили, что птицы хорошо различали выкуренные и целые сигареты и предпочитали собирать только окурки. Это окончательно подтвердило гипотезу Суарез-Родригез и Гарсии, сформулированную еще в 2012 году.

Подобная защита гнезд от паразитов, как отмечают ученые, не проходит бесследно для самих птиц. Никотин не только отпугивает или убивает насекомых, но и повреждает ДНК самих пернатых. Тем не менее, по мнению биологов, плюсов от подобного использования сигарет все же больше, чем минусов.