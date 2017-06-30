Россия и Белоруссия создадут спутник зондирования Земли

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия совместно создадут спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), соответствующий меморандум о намерениях был подписан в пятницу в рамках IV форума регионов России и Белоруссии генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Игорем Комаровым и председателем президиума Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси) Владимиром Гусаковым, сообщает в пятницу "Роскосмос".

"Проект будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве России и Беларуси в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 26 декабря 2012 года", — говорится в сообщении госкорпорации.

Российская сторона будет отвечать за служебную платформу спутника, белорусская — за научную аппаратуру, которую на платформу установят. Вывод спутника на целевую орбиту также обеспечит "Роскосмос".

"РБКА (российско-белорусский космический аппарат) ДЗЗ будет включен в действующую российско-белорусскую орбитальную группировку спутников ДЗЗ высокого разрешения, управление и прием информации с него будут осуществляться пропорционально распределенным ресурсам", — отмечается в сообщении.