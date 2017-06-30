В Честерском зоопарке родился черный носорог

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Новорожденный черный носорог появился в Честерском зоопарке, — этот редкий процесс засняли на видео. Главный вопрос, который волнует обычно обывателей: как же самка носорога может родить ребенка, с остроконечным рогом, который, по идее, должен повредить родовые пути?

Конечно же, новорожденные носороги появляются на свет без рога, — исключением является как раз черный носорог, правда его рог представляет собой, скорее, нашлепку на морде, высотой в 1 сантиметр. Его мама ходила беременной почти 16 месяцев, — это один из самых длительных периодов вынашивания у млекопитающих. Обычно самка носорога приносит одного детеныша, он появляется на свет уже самостоятельным, — через 15 минут встает, а через 4 часа начинает питаться молоком. Детеныши черного носорога как раз самые маленькие, — всего 20-35 килограммов, а вот вес, например, индийского новорожденного носорога может доходить до 65-ти килограммов. Мама черного носорога будет кормить его молоком около двух лет, — к этому времени малыш достигает достаточно внушительных размеров, и, чтобы добраться до сосков, ему приходится становиться на колени.