Астрономы нашли спирт в космическом "гамбургере" в созвездии Ориона

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Изучение химического состава "зародыша" звезды HH 212 в созвездии Ориона, похожей на гигантский космический "гамбургер", указало на присутствие в нем спирта и других сложных органических молекул, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

"Мы были очень рады тому, что нам удалось найти сложную органику в диске аккреции у новорожденной звезды. В прошлом, подобные молекулы находили в окрестностях уже почти сформировавшихся звезды, и мы долго пытались понять, возникли ли они до рождения светила или уже после него. Используя ALMA, нам удалось не только их найти в только сформировавшемся диске аккреции, но и понять, где они находятся", — рассказывает Чин-Фей Ли (Chin-Fei Lee) из Института астрономии и астрофизики Тайваня (Китай).

Как сегодня считают ученые, все звезды и планеты рождаются в холодных газопылевых туманностях, заполненных нейтральным водородом, гелием и пылью. Газ в этих туманностях распределен неравномерно, и через некоторое время он начинает сбиваться в плотные комки, своеобразные "зародыши" звезд.

Внутри них газ и пыль постепенно превращается в плоский "блин", так называемый диск аккреции, в центре которого формируется звезда, а на окраинах – планеты. То, как возникает этот диск, ученые до сих пор не знали, так как он рождается за мгновения по космическим меркам и существуют крайне недолго.

В апреле этого года астрономы натолкнулись на крайне необычный пример такого диска, протозвезду HH 212 в созвездии Ориона, похожую не на плоский диск, а на гигантский бублик или гамбургер. Эта звезда, как обнаружили ученые, начала формироваться всего 40 тысяч лет назад, что заставило десятки групп астрономов следить за ней в надежде раскрыть тайны первых этапов рождения новых светил.

Подобные наблюдения, как рассказывает Ли, можно вести только в микроволновом и инфракрасном диапазоне – "гамбургер" звезды, толстый кокон из пыли и газа, окружающий ее зародыш, не пропускает ультрафиолет и видимый свет наружу.

По этой причине Ли и его коллеги вели наблюдения за HH 212 при помощи телескопа ALMA, мощнейшего микроволнового телескопа мира, способного "видеть" даже самые холодные частицы пыли и молекулы различных газов, и то, как они движутся. Наблюдения за их движением позволяют ученым понять, как новорожденные звезды "съедают" газ протопланетного диска и при этом выбрасывают часть его в виде узких пучков-джетов, разогретых до очень высоких температур.

Изучая эти потоки газа, китайские астрономы сделали неожиданное открытие – им удалось обнаружить большое число молекул спиртов, в том числе метанола, и нескольких сложных эфиров в плотных облаках газа под и над "гамбургером" HH 212. Эти молекулы, как считают ученые, образовались на поверхности зерен льда в диске аккреции и попали в открытый космос после того, как зерна были растоплены светом и теплом рождающейся звезды.

Их открытие в "гамбургере" HH 212 является важным по той причине, что все эти вещества являются заготовками для формирования аминокислот и других "кирпичиков жизни", из которых, как сегодня считают планетологи, родилась жизнь на Земле.

Присутствие сложной органики в протопланетном диске на самых ранних этапах его развития говорит о том, что условия для зарождения жизни могут присутствовать практически у каждой звезды. Ученые планируют проверить эту идею в ближайшее время, наблюдая за другими зародышами звезд при помощи ALMA и других микроволновых телескопов.