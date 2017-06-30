В Приморье нашли средневековый могильник знатных представителей чжурчжэней

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) нашли на юге Приморского края средневековый могильник чжурчжэней, где также обнаружены монеты, керамика и украшения, сообщает вуз.

"Специалисты утверждают, что большой могильник эпохи Империи Цзинь найден в регионе впервые. Памятник датируется XII-XIII веками и уже принес немало интересных артефактов — останки керамики, украшений, наконечники стрел, монеты и другие предметы быта. Как рассказал заведующий музеем археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ Евгений Никитин, на месте раскопа обнаружено 27 древних погребений", — говорится в сообщении.

По словам ученого, значительная их часть — это круглые каменные объекты с останками сгоревшей древесины, внутри которых находятся два или три отдельных захоронения. Рядом – глиняная посуда, украшения, элементы оружия. В одном из погребений найдены останки лошади, которая, по мнению ученых, принадлежала умершему. Костных останков человека в могильнике, скорее всего, нет, так как чжурчжэни хоронили прах покойников.

Археологи нашли останки нескольких глиняных горшков с необычным орнаментом, черепичные украшения, охотничьи и бронебойные железные наконечники, китайские монеты, выпущенные с 1102 по 1106 годы. Все находки пойдут в фундаментальную коллекцию музея ДВФУ. Ученые отмечают в находках керамику высокого, имперского качества — времен рассвета Золотой Империи Цзинь. Предполагается, что в данном могильнике хоронили представителей высокого статуса. Недалеко от этого места было большое городище, но он уже разрушено.

В экспедиции участвуют 60 человек. Раскопки ведутся на площади более 5 тысяч квадратных метров. Пока удалось вскрыть только верхнюю часть памятника. Работы здесь продолжатся еще месяц. Затем группа перейдет на "Солонцовую 2" — объект, который относится к янковской культуре эпохи палеометалла (VIII—I век до нашей эры) и кроуновской культуре раннего железного века (V век до нашей эры — I век нашей эры).

Раскопки на юге края ведутся по заказу "Газпрома", которая ведет газопровод к судостроительному комплексу "Звезда" в Большом Камне. При проектировании нитки на ее пути оказались 17 археологических памятников, 15 из них удалось обойти, а двумя объектами занялись ученые ДВФУ.

Чжурчжэни — древний народ, который жил на территории современного Приморского края в X-XIII веках. Разрушенные остатки городов чжурчжэней встречаются по всей территории края.