Ученые из США раскрыли секрет идеальной улыбки

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Социологи из США выяснили, что людям больше всего нравятся и кажутся наиболее честными достаточно "скромные" улыбки, а не рот, раскрытый от ушей до ушей, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Полученные нами результаты противоречат тем представлениям, которые сейчас царят среди хирургов. Мы обнаружили, что у всех аспектов улыбки есть своя "золотая середина", что противоречит принципу "больше-лучше", который сегодня исповедуется при проведении операций по улучшению улыбки. К примеру, важно не только то, насколько широка улыбка, но и то, как наклонены уголки рта и сами губы", — пишут ученые.

Внешность человека играет огромную роль в том, как развивается его жизнь, причем она влияет не только на личную жизнь, но и на карьеру и положение в обществе в целом. К примеру, в 2011 и 2013 годах две группы британских ученых обнаружили, что красивые люди в среднем обладают более высоким IQ и чаще устраиваются на более перспективную работу, чем люди с заурядной или неприглядной внешностью.

Подобная зависимость существует как среди мужчин, так и среди женщин, и заставляет многих людей, особенно представительниц слабого пола, менять внешность при помощи пластических операций, или менять манеру своего поведения, в том числе и то, как они улыбаются. К примеру, многие подобные люди считают, что подчеркнуто яркая улыбка от ушей до ушей располагает к себе собеседника больше, чем обычное выражение лица человека.

София Лайфорд-Пайк (Sofia Lyford-Pike) из университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) и ее коллеги выяснили, что это на самом деле не так, проведя необычный эксперимент с участием более 802 добровольцев, согласившихся просмотреть сотни фотографий "фотороботов" улыбающихся людей и оценить их привлекательность и искренность.

Эти фотографии и короткие видеоролики, которые смотрели добровольцы, были подготовлены специальной компьютерной программой, которая могла менять все возможные черты лица "фоторобота". К примеру, она могла менять расположение уголков губ, расстояние между верхней и нижней губой, их искривленность и многие другие вещи, из которых складывается улыбка.

Изучая реакцию добровольцев на "общение" с этими фотороботами и виртуальными лицами, ученые заметили, что люди в целом предпочитали достаточно скромные и "средние" улыбки, когда рот был раскрыт достаточно узко, а уголки губ не были расположены слишком низко. Кроме того, помощники Лайфорд-Пайк и ее коллег ценили симметричность улыбки и то, если ее обладатель не слишком сильно показывал зубы.

Все эти особенности, как считают ученые, хирурги и косметологи могут использовать при проведении пластических операций и при консультациях с их клиентами и пациентами, желающими улучшить свой облик и сделать себя более привлекательными для других людей.