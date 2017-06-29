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РИА Наука
РИА Наука

Люди, у которых в детстве был высокий IQ, живут дольше, выяснили ученые

12:4429.06.2017
(обновлено: 13:07 29.06.2017)
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© Fotolia / Jakub JirsákIQ-тестIQ-тест
© Fotolia / Jakub Jirsák

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Высокий уровень IQ в детские и подростковые годы жизни оказался статистически связан с высокой продолжительностью жизни и меньшей вероятностью умереть от 15 видов рака, болезней сердца и нейродегенеративных болезней, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале BMJ.

"То, что между уровнем IQ и долгожительством существует некая связь, мы подозревали давно. В целом все понимали, что люди с более высоким IQ живут чуть дольше, чем люди со средним или низким IQ. Проблема заключалась в том, что у нас не было достаточного набора данных для того, чтобы доказать это – фактически, длительные наблюдения такого типа велись только за мужчинами призывного возраста", — комментирует исследование Дэниел Фалькштедт (Daniel Falkstedt), медик из Каролинского института в Стокгольме (Швеция).

История тестов на "коэффициент интеллекта" — IQ (intelligence quotient) — началась в 1904 году, когда британский психолог Чарльз Спирмен (Charles Spearman) обнаружил, что способности к решению целого спектра задач разного типа коррелируют друг с другом. Он предположил, что за выполнение всех типов интеллектуальных задач отвечает один общий фактор, который он обозначил буквой g (от "general" — общий).

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© Fotolia / Dan Race
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На базе работ Спирмена психологи начали создавать различные методы измерения этого фактора — тесты и вопросники для измерения коэффициента интеллекта. Разные исследования показывали связь уровня IQ с наследственностью, социально-экономическими факторами, с половой принадлежностью. В последние годы многие ученые начали сомневаться в том, что IQ в детстве действительно отражает потенциал развития человека и предсказывает его успешность в будущем, так как его уровень может очень сильно меняться в детстве и в подростковом периоде от года к году.

Айэн Дири (Ian Deary) из университета Эдинбурга (Шотландия) и его коллеги раскрыли связь между IQ и продолжительностью жизни, подведя итоги чрезвычайно масштабных наблюдений, которое велись в Шотландии с 1947 года по декабрь 2015 года.

В этом проекте, как рассказывают ученые, участвовало свыше 65 тысяч шотландцев, родившихся в 1936 году и регулярно проходивших проверки на остроту ума, в том числе тесты IQ, а также полный набор медицинских обследований. Наблюдения были прекращены только тогда, когда больше половины участников проекта умерло по естественным причинам или в результате несчастных случаев.

IQ-тест
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Это позволило Дири и его коллегам получить наиболее полную на сегодняшний день картину того, как IQ может влиять на жизнь людей и ее продолжительность. Как выяснилось, высокий уровень IQ в детстве был связан с пониженной вероятностью умереть в пожилые и взрослые годы по всем причинам, как связанным с болезнями, так и с различными катастрофами или вредными привычками.

К примеру, люди, чей IQ был на 15 пунктов больше нормы, в среднем на 30% реже умирали от болезней и рака легких, чем остальные жители Шотландии. Аналогичная связь существовала для болезней сердца и сосудов и рака желудка – с ростом IQ вероятность их развития понижалась на 25%, а инсультов и нейродегенеративных болезней — на 15-20%.

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Подобные связи, как отмечают Дири и его коллеги, ученые раньше не видели по одной простой причине – социоэкономические факторы и уровень образования во взрослые годы жизни искажали результаты наблюдений гораздо сильнее, чем предполагали социологи. Сейчас ученые планируют сопоставить результаты их наблюдений с данными геномного анализа, что, как они надеются, поможет понять, какие гены могут связывать долголетие и высокий уровень интеллекта.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Леонард Иванов
Ну, ясное дело, что люди с головой на плечах живут дольше
12:57
29.06.2017
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Olejeron
Ай,чушь! Даже если и так. Имея повышенный интеллект,кто бы захотел жить в этом погрязшем дерьме мире дольше обычного??? Меня например воротит от несправедливости,хоть я и не гений...
12:51
29.06.2017
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