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РИА Наука
РИА Наука

Первый российский атмосферный спутник "Сова" начал испытания в стратосфере

11:5429.06.2017
(обновлено: 12:01 29.06.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Тайбер"Прототип первого российского атмосферного спутника на солнечных батареях Сова. Архивное фотоПрототип первого российского атмосферного спутника на солнечных батареях Сова. Архивное фото
© Фото : предоставлено пресс-службой компании "Тайбер"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал лётные испытания в стратосфере, на высоте 15-20 километров, первого российского атмосферного спутника "Сова", сообщили РИА Новости в фонде.

Атмосферный спутник Сова. Архивное фото
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований
ФПИ представил видео первого полета атмосферного спутника "Сова"
"Испытываемый прототип атмосферного спутника "Сова" должен подтвердить правильность заложенных технических решений, продемонстрировать достигнутые характеристики аппарата. Разрабатываемый образец предназначен для длительных, в течение нескольких месяцев, полетов на высотах 15-20 километров", – отметили в ФПИ.

Как уточнили в фонде, уникальная особенность спутника — это гибкое крыло сверхбольшого удлинения. Под действием атмосферных возмущений крыло может изгибаться, но не разрушается. Его форма поддерживается распределенной системой управления.

"Сфера применения данного аппарата – связь в труднодоступных районах, ретрансляция данных, мониторинг земной поверхности и околоземного пространства", – отметили в ФПИ.

ФПИ в 2016 году успешно испытал прототип атмосферного спутника "Сова", оснащенного солнечными панелями и аккумуляторными батареями и предназначенного для освоения Севера. Продолжительность экспериментального полета составила тогда более 50 часов на высоте до 9 тысяч метров. Первый прототип атмосферного спутника имел девятиметровый размах крыла и предельно легкую конструкцию — 12 килограммов.

"Тематика атмосферных спутников популярна за рубежом. Разработку подобных аппаратов ведут крупные компании. Однако основное отличие нашей разработки, совершенное в весовом плане гибкое крыло и распределенная система управления", – уточнил заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.

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© Фонд перспективных исследований
Первое видео испытаний российского атмосферного спутника "Сова"
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