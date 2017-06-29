Первый российский атмосферный спутник "Сова" начал испытания в стратосфере

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал лётные испытания в стратосфере, на высоте 15-20 километров, первого российского атмосферного спутника "Сова", сообщили РИА Новости в фонде.

"Испытываемый прототип атмосферного спутника "Сова" должен подтвердить правильность заложенных технических решений, продемонстрировать достигнутые характеристики аппарата. Разрабатываемый образец предназначен для длительных, в течение нескольких месяцев, полетов на высотах 15-20 километров", – отметили в ФПИ.

Как уточнили в фонде, уникальная особенность спутника — это гибкое крыло сверхбольшого удлинения. Под действием атмосферных возмущений крыло может изгибаться, но не разрушается. Его форма поддерживается распределенной системой управления.

"Сфера применения данного аппарата – связь в труднодоступных районах, ретрансляция данных, мониторинг земной поверхности и околоземного пространства", – отметили в ФПИ.

ФПИ в 2016 году успешно испытал прототип атмосферного спутника "Сова", оснащенного солнечными панелями и аккумуляторными батареями и предназначенного для освоения Севера. Продолжительность экспериментального полета составила тогда более 50 часов на высоте до 9 тысяч метров. Первый прототип атмосферного спутника имел девятиметровый размах крыла и предельно легкую конструкцию — 12 килограммов.

"Тематика атмосферных спутников популярна за рубежом. Разработку подобных аппаратов ведут крупные компании. Однако основное отличие нашей разработки, совершенное в весовом плане гибкое крыло и распределенная система управления", – уточнил заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы более 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.