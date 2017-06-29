Путин выступил за свободное общение ученых разных стран

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Свободное общение ученых и экспертов в непростой международной ситуации способствует преодолению разногласий, считает президент России Владимир Путин, обращение которого на открытии "Примаковских чтений" зачитал его помощник Юрий Ушаков.
По словам президента, важно, что сама тема форума обращена в будущее.
"Уверен, что вас ожидают интересные дискуссии, в ходе которых удастся провести анализ ключевых тенденций глобального развития, заглянуть за горизонт и поразмышлять о том, что ожидает мировое сообщество в предстоящие десятилетия", — говорится в обращении президента.