Путин выступил за свободное общение ученых разных стран

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Свободное общение ученых и экспертов в непростой международной ситуации способствует преодолению разногласий, считает президент России Владимир Путин, обращение которого на открытии "Примаковских чтений" зачитал его помощник Юрий Ушаков.

"В непростой международной ситуации свободное общение ученых, экспертов, аналитиков разных стран призвано способствовать преодолению разногласий путем обмена наработками", — зачитал Ушаков обращение Путина, открывая "Примаковские чтения".

По словам президента, важно, что сама тема форума обращена в будущее.

"Уверен, что вас ожидают интересные дискуссии, в ходе которых удастся провести анализ ключевых тенденций глобального развития, заглянуть за горизонт и поразмышлять о том, что ожидает мировое сообщество в предстоящие десятилетия", — говорится в обращении президента.