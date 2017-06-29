Биологи усомнились в существовании предела жизни человека

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Канадские ученые повторно проанализировали изменения в продолжительности жизни самых долгоживущих людей на Земле за последние 50 лет и пришли к выводу, что человечество пока не достигло предела жизни, о чем биологи из США заявляли в прошлом году, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Очень трудно предположить, как долго люди будут жить в далеком будущем, если этого предела не существует. Три сотни лет назад многие люди жили крайне недолго по современным меркам. Если бы им кто-то сказал, что однажды их потомки смогут прожить 100 лет, они бы подумали, что мы сошли с ума", — заявил Зигфрид Хекими (Siegfried Hekimi) из университета Макгилла в Монреале (Канада).

Мафусаилов возраст

Типичная продолжительность человеческой жизни не является неким постоянным значением – до рождения цивилизации она составляла от 20 до 30 лет и затем неуклонно росла по мере развития науки и медицины. Сегодня люди живут больше 60 лет в большинстве стран мира, и свыше 80 лет – в Японии и в других развитых государствах с высоким качеством жизни и первоклассной медициной.

С другой стороны, для многих живых существ существует некий максимальный возраст, при достижении которого большая часть животных умирает от старости. В последние годы ученые активно спорят о том, характерно ли это для человека. В октябре прошлого года американские исследователи показали, что подобный максимальный возраст, возможно, равен 100-115 годам, что достаточно скромно по меркам возраста ряда библейских персонажей.

Хекими и его коллеги перепроверили подобные выводы, повторно проанализировав статистику по продолжительности жизни самых долгоживущих жителей США, Великобритании, Франции и Японии, начиная с 1968 года и заканчивая сегодняшним днем.

Они использовали ту же самую методику, что и авторы заявлений о существовании предела жизни — их интересовало не количество смертей людей в определенном возрасте, а то, где происходит наиболее заметный спад в числе умерших людей при сравнении данных более ранних и более поздних лет.

Если предела жизни нет, то этот "горб выживания", как называют его ученые, будет плавно и постоянно двигаться в сторону более пожилого возраста. Если же он существует, то данный "горб" остановится на определенной точке, и не будет двигаться дальше.

Отмена конца вечности

Проблема, как отмечает Хекими, заключается в том, что число подобных долгожителей, которые были отобраны для анализа американскими биологами, было слишком маленьким для того, чтобы можно было делать однозначные выводы. Кроме того, авторы этих заявлений разделили набор данных на две неравнозначных части, эпоху до 1994 года и после, и только последний, гораздо меньший отрезок времени сыграл значимую роль в поисках предела жизни.

Хекими и его коллеги расширили набор данных и проанализровали его целиком, не разделяя его на произвольные сегменты. Этот анализ показал, что рост и средней, и максимальной продолжительности жизни не останавливался за это время, и что американским исследователям удалось обнаружить не предел жизни, а следы флуктуаций в максимальной продолжительности жизни.

К примеру, нечто похожее Хекими и его коллеги обнаружили в самом начале этого временного отрезка, с 1968 по 1980 год, когда максимальная продолжительность жизни тоже оставалась на месте или даже падала, как и в последние два десятилетия. Соответственно, можно говорить, что мы пока не достигли предела жизни или что его не существует в принципе, заключают ученые.

В свою очередь, авторы открытия "предела жизни" уже не согласились с выводами Хекими и его коллег и заявили, что их оппоненты используют неправильные методы статистического анализа и некорректно считают, что статистика по максимальной продолжительности жизни подчиняется тем же математическим правилам, что и наборы абсолютно случайных значений. Поэтому, по мнению Яна Вийга (Jan Vijg) и его коллег из университета Нью-Йорка(США), их выводы остаются верными, а критика Хекими и его коллег — безадресной и некорректной.