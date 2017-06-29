В центре Москвы обнаружили плиту с могилы приближенной Петра I

Археологические раскопки в центре Москвы в рамках программы Моя улица. Архивное фото

Археологические раскопки в центре Москвы в рамках программы Моя улица. Архивное фото

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Столичные археологи при прокладке водопровода на Большой Лубянке обнаружили надгробие XVII века, которое принадлежит Анне Ртищевой, жене Петра Прозоровского, cподвижника царя Петра I, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Плита из белого известняка была обнаружена при прокладке водопроводных труб и подготовке к благоустройству по программе "Моя улица". Артефакт увидели в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря. Археологи объясняют уникальность находки тем, что плита не белого цвета, ее фронтальная часть выкрашена синим", — говорится в сообщении.

Отмечается, что надпись, высеченная на надгробии, читается практически полностью; размеры находки 68 на 68 сантиметров, толщина плиты — 10 сантиметров.

"Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени — большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени. Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски ученые смогут определить после того, как проведут химический анализ", — рассказал порталу руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Подчеркивается, что найденная плита относится к типу закладных надгробий, которые устанавливали в стену храма над местом погребения или рядом с ним.