США
29.0629 июня07:57МСК
USD59.54+0.66
EUR67.69+1.73
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Геологи научились предсказывать извержения вулкана по его "вздутию"

07:5029.06.2017
0460
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Наполнение магматической камеры и разбухание вулкана в представлении художникаНаполнение магматической камеры и разбухание вулкана в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Время извержения вулкана и его масштабы можно предсказать по тому, как сильно изменилась высота его жерла и прилежащих окрестностей, заявляют геологи в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Наблюдая за вулканом Килауэа, мы хотели понять, указывают ли изменения в скорости движения сейсмических волн через него на то, как растет давление внутри вулкана в то время, когда он "разбухает" перед началом извержения. Понимание того, существует ли эта связь или нет, является критически важным для предсказания извержений",— рассказывает Клэр Дональдсон (Clare Donaldson) из Кембриджского университета (Великобритания).

Под каждым вулканом существует магматическая камера – резервуар из пористых пород, которые могут впитывать в себя большие количества жидкой магмы. Перед извержением эта камера переполняется, что приводит к ее "раздуванию" и подъему высоты местности в окрестностях вулкана. По тому, как сильно "раздулась" камера, ученые могут оценить объем содержащейся в ней магмы и дать оценки по силе извержения и вероятности его возникновения.

Огненная лава вулкана Плоский Толбачик разлилась на десятки километров
© Фото : _ lusika
Геологи раскрыли связь между землетрясениями и вулканами Камчатки

Процесс наполнения этой камеры, как объясняют ученые, обычно протекает "рывками", а не с постоянной скоростью. В результате этого давление внутри магматической камеры резко меняется, и эти изменения порождают относительно слабые и долгопериодические сейсмические волны, движущиеся в сторону поверхности. Человек эти толчки не ощущает, но приборы сейсмологов фиксируют их у каждого активного вулкана.

Подобные замеры, как рассказывает Дональдсон, не всегда можно проводить у окрестностей вулкана, и их невозможно "увидеть", используя спутники и другие космические и воздушные системы наблюдений. С другой стороны, последствия "раздутия" магматической камеры будут  хорошо заметны и для климатических, и навигационных зондов.

Дональдсон и ее коллеги выяснили, что подобных замеров будет вполне достаточно для предсказания того, когда извергнется вулкан, наблюдая за активностью вулкана Килауэа на протяжении последних четырех лет.

Геологи научились предсказывать высоту выбросов вулканов Исландии

Как рассказывают ученые, текущее извержение "главного" вулкана Гавайских островов началось более 30 лет назад, в 1983 году, и с тех пор он ни разу не затухал, периодически повышая или понижая уровень активности. Столь беспокойный характер Килауэа является только плюсом для геологов, фактически беспрерывно наблюдающих за изменениями в состоянии его магматической камеры все это время.

Дональдсон и ее коллеги собирали данные с двух сейсмических датчиков, которые они установили на двух противоположных склонах Килауэа для получения своеобразных "фотографий" магматической камеры.

Анализируя эти изменения, геологи заметили, что перемены в характере движения сейсмических волн через "сердце" вулкана сопровождались хорошо заметными изменениями в топографии местности. Иными словами, все изменения внутри вулкана можно было вычислить по тому, как сильно менялась его высота, угол наклона склонов, а также и высота окружающих регионов местности, за несколько дней до начала новых извержений.

Флегрейские поля
© Fotolia / Riccardomotti
Геологи заявляют о скором извержении вулкана у Неаполя

Это, в свою очередь, открывает дорогу для предсказания времени извержений вулканов и того, где они будут происходить, используя относительно простые методики замеров и ведения наблюдений, заключают ученые.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена