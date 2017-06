Ткани актинии "подсказали" ученым механизм регенерации сердца

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ученые из Университета Флориды предполагают, что механизмы регенерации актинии Nematostella vectensis могут в будущем помочь в восстановлении сердечной ткани человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает научный портал ScienceAlert.

Клетки Nematostella vectensis свободно превращаются в разные типы клеток, так что "морские анемоны" могут полностью восстанавливаться, даже если их разрезать на части. Тело актинии перемещается в пространстве с помощью пульсирующих движений, похожих на сердцебиение.

Исследование также подтверждает существующую гипотезу о том, что первоначально мышечная ткань животных очень напоминала сердечную и эволюционировала из тканей организмов, похожих на Nematostella vectensis, говорится в статье.

"Наше исследование показывает, что если мы тщательнее изучим, как гены, сформировавшие клетки нашего сердца, взаимодействуют друг с другом, то регенерация мышечной ткани человека может стать возможной", — рассказал биолог Марк Мартиндейл.