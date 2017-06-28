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РИА Наука
РИА Наука

Древние жители Турции поклонялись черепам, выяснили ученые

22:1428.06.2017
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© Фото : Dieter Johannes and Klaus Schmidt, Göbekli Tepe Archive, DAIАртефакты из Гебекли-Тепе, одной из древнейших стоянок людей каменного векаАртефакты из Гебекли-Тепе, одной из древнейших стоянок людей каменного века
© Фото : Dieter Johannes and Klaus Schmidt, Göbekli Tepe Archive, DAI

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Новые раскопки на знаменитом стойбище Гёбекли-Тепе показали, что обитатели Турции каменного века поклонялись черепам умерших людей, которые они покрывали абстрактными узорами и линиями, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Люди времен неолита, жившие на юге Анатолии и Леванта, уделяли особое внимание черепам людей, хранили их в особых местах и украшали их мягкими тканями и красками. Недавно подобные черепа были найдены в Гёбекли-Тепе, и их роль и функция оставались предметом споров среди ученых", — пишет Юлия Грески (Julia Gresky) из Археологического института Германии в Берлине.

Гёбекли-Тепе, а также несколько других стоянок древних людей на территории Анатолии, таких как Чатал-Гуюк и Тепеджик-Чифтлик, сегодня считаются одними из самых древних следов существования первых зачатков цивилизации, религии и культуры на Земле. Раскопки, которые ученые проводят здесь с 1960 годов, помогли раскрыть многие детали того, как возникло земледелие, первые города и искусство, и показали, что государства и "вертикали власти" еще не существовало примерно 8-9 тысяч лет назад.

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© Фото : JGU Palaeogenetics Group
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Одной из самых необычных находок, сделанных на территории этих поселений, было открытие нескольких черепов, раскрашенных охрой и другими красками. Эти артефакты, как рассказывает  Грески, заставили многих историков и археологов предполагать, что жители Турции каменного века могли поклоняться не матери-богине, как на то указывают статуэтки женщин и другие артефакты, найденные в этих стойбищах, а черепам предков или даже врагов.

Грески и ее коллеги нашли первые однозначные свидетельства того, что жители Гёбекли-Тепе, а возможно и других неолитических поселений в Турции, действительно поклонялись черепам усопших и особым образом обрабатывали и украшали их узорами после отделения от тела.

© Julia Gresky, DAIОбломки черепов с ритуальными рисунками
© Julia Gresky, DAI
Обломки черепов с ритуальными рисунками

К подобным выводам ученые пришли, изучая осколки трех черепов, найденных в одних из самых глубоких слоев отложений в Гёбекли-Тепе в двух противоположных концах стойбища.  Примерно десятая часть этих осколков, как обнаружила команда Грески, несет на себе следы порезов, которые не встречаются ни на одном другом черепе из Анатолии, Леванта или других претендентов на роль "колыбели цивилизации".

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Ученые просветили эти фрагменты при помощи трехмерного сканера и использовали их виртуальные копии для восстановления этих черепов. Далеко не все осколки удалось найти, но их все равно хватило для обнаружения того, что царапины появились на каждой черепной коробке далеко не случайно, а были выточены на ней после смерти ее обладателя.

Большая часть этих узоров представляла собой примитивный набор дыр, а также вертикальных линий, прочерченных через середину лба человека, а также через ту точку, где были расположены уши или затылок. Небольшое число из них было объединено в более сложный рисунок, похожий на дерево. Все эти линии, судя по форме их канавок, были нанесены на поверхность черепа при помощи нескольких последовательных ударов каменными орудиями труда.

Форма этих линий, к тому же, указывает на то, что они были начерчены фактически сразу после смерти обладателей, до того, как кости потеряли свою эластичность. Все это, вкупе с тем, что черепа были очищены от плоти перед этой процедурой, говорит о ритуальном характере нанесения подобных узоров на черепа из Гёбекли-Тепе, что однозначно свидетельствует о наличии в неолитической Турции своих версий "поклонения черепам", отличающихся от тех, которые существовали в Леванте.

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© Фото : Roderick Mickens/American Museum of Natural History
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Наличие подобного культа в разных точках древнего мира, где предположительно могла зародиться цивилизация, говорит о том, как считают ученые, что древние люди могли поклоняться не только "безобидным" силам природы, но и черепам, которые могли символизировать как их предков, так и какие-то иные сверхъестественные силы.

© Julia Gresky, Juliane Haelm, DAI.Черепа из Гебекли-Тепе с ритуальными рисунками (серым отмечены те фрагменты черепов, которые удалось найти ученым)
© Julia Gresky, Juliane Haelm, DAI.
Черепа из Гебекли-Тепе с ритуальными рисунками (серым отмечены те фрагменты черепов, которые удалось найти ученым)
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