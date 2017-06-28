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РИА Наука
РИА Наука

Ученые связали "Гарри Поттера" с исчезновением редких видов сов

14:1928.06.2017
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© Фото : Nijman et al. / Global Ecology and Conservation (2017)Дикие совы, пойманные браконьерами в ИндонезииДикие совы, пойманные браконьерами в Индонезии
© Фото : Nijman et al. / Global Ecology and Conservation (2017)

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Растущая популярность книг о Гарри Поттере и выход новых фильмов по романам Джоан Роулинг оказались связаны с резкими сокращениями в популяциях диких сов в Индонезии, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation.

"Я полностью уверен в том, что существует связь между "Гарри Поттером" и стремительным ростом нелегальной торговли совами. Эти книги сделали нормальным держать сов дома в качестве домашних питомцев. Теперь в Индонезии их называют не "птицами-призраками", Burung Hantu, а птицами Гарри Поттера, Burung Harry Potter", — рассказывает Винсент Найджмэн (Vincent Nijman) из Оксфордского университета (Великобритания).

Как объясняет ученый, одним из символов всей вымышленной Вселенной, где обитает Гарри Поттер в романах Джоан Роулинг, является Хедвиг – полярная сова, питомец главного героя книги, по совместительству являющаяся почтальоном в магической школе Хогвартс, где учится Гарри.

Африканский серый попугай
© Fotolia / pijitt
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В прошлом, появление популярных книг или фильмов про животных, таких как "101 далматинец" или "В поисках Немо", уже приводило к всплеску интереса детей и взрослых к этим питомцам и резкому расширению торговли ими. Посещая один из нелегальных птичьих рынков на острове Бали, Найджмэн обратил внимание на необычно большое количество сов в клетках продавцов. Это натолкнуло его на мысль о том, что они могут быть связаны с серией книг Джоан Роулинг и фильмами по их мотивам.

Для проверки этой гипотезы он проанализировал статистику по продажам сов на рынках Индонезии за последние 30 лет и проследил за тем, как выход новых фильмов и книг о Гарри Поттере в последние четыре года влиял на ассортимент торговцев-"нелегалов" на островах Ява и Бали.

Лесные слоны в Габоне
© Nathan Williamson
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Как показал этот анализ, до начала 2000 годов, когда в Индонезии появились первые книги о Гарри Поттере, совы фактически отсутствовали на птичьих рынках, и не пользовались популярностью среди покупателей.

На рубеже тысячелетий эта ситуация изменилась, и за последние годы их доля в числе продаваемых птиц, как показывают собственные наблюдения Найджмэна и его коллег, увеличилась на несколько порядков. Только за последние четыре года этот показатель вырос в девять раз, и сейчас на каждом подобном рынке, как отмечают ученые, каждый год продается по две-три тысячи "птиц Гарри Поттера". Популяции многих видов редких сов в Индонезии и за ее пределами, по словам Найджмэна, часто бывают меньше, чем число этих птиц, продаваемых на рынках Индонезии.

Мартышки путешествуют в коробках
© Фото : WWF
"Живой товар" из Красной книги

Что самое главное, пики продаж этих сов приходились на 2013 и 2016 год, когда в печать выходили новые части книг и новые фильмы по вселенной "Гарри Поттера". Главной проблемой этой торговли является неразборчивость торговцев, не делающих различий между редкими и распространенными видами сов, их низкая цена – сову можно купить примерно за 500 рублей, а также отсутствие каких-либо ограничений на их продажу.

По этой причине Найджмэн и его коллеги призывают власти Индонезии внести большинство сов в число охраняемых видов и наказывать браконьеров за поимку и торговлю подобными питомцами.

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