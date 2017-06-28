МОСКВА, 28 ИЮН – РИА Новости. Специалисты Центра подводных исследований РГО (ЦПИ РГО) обследовали акваторию острова Гогланд (Финский залив, 180 км к западу от Санкт-Петербурга) радиусом 500 квадратных метров и обнаружили два затонувших корабля XIX века.

Поиск производился с помощью гидроакустического оборудования. Найдены двухмачтовый барк XIX века (полностью развален, остались только стенки и верхняя палуба) и парусное транспортное судно XIX века (предположительно европейская яхта). Объекты лежат на глубине 60 и больше метров, видимость составляет меньше метра, поэтому идентифицировать суда визуально не представляется возможным.

Также были продолжены работы на знаковом для команды ЦПИ РГО объекте — парусно-винтовом фрегате "Олег", затонувшем в 1869 году. Последние погружения специалистов на океанский рейдер прошли в 2013 году. Команде ЦПИ РГО необходимо было понять, какие изменения претерпел корабль за последние четыре года. По предварительным результатам осмотра, негативных изменений не обнаружено. Водолазы обследовали судовую церковь, сейчас разрабатывается методика подъема религиозных артефактов, которые сохранились в ней. В этот раз команде ЦПИ РГО удалось дойти до офицерского салона.

В будущем водолазы планируют продолжить работу по поиску, идентификации и сохранению объектов исторического наследия, а также по созданию реестра памятников, находящихся вокруг острова Гогланд.