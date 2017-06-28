Астрономы получили фотографии крупнейшей "соседки" Солнца

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Микроволновый телескоп ALMA получил самые четкие на сегодняшний день фотографии звезды Бетельгейзе – красного сверхгиганта, расположенного всего в 600 световых годах от Земли и готового завершить свое существование в ближайшие несколько тысяч лет, сообщает Европейская южная обсерватория.

Бетельгейзе – одна из самых больших и ярких звезд на небе в созвездии Ориона, которые можно легко заметить и без телескопа. По оценкам ученых, эта звезда тяжелее Солнца примерно в 15-25 раз. Если Бетельгейзе поместить в центр Солнечной системы, ее внешние слои находились бы, по некоторым оценкам, примерно на орбите Марса или даже Юпитера.

В отличие от Солнца, звезды "среднего возраста", Бетельгейзе находится на последнем этапе звездной эволюции — стадии красного сверхгиганта. На этом этапе звезды, которые исчерпали свой запас водородного "горючего", резко расширяются и начинают сбрасывать вещество внешних оболочек в открытое космическое пространство, формируя красивую туманность.

Бетельгейзе, как сегодня считают ученые, может превратиться в сверхновую в ближайшие 10 тысяч лет, вспышка которой будет хорошо заметна для наблюдателей на Земле даже днем. По этой причине астрономы со всех континентов мира сегодня активно наблюдают за умирающим светилом, пытаясь понять, какие внешние признаки в его облике и поведении могут указывать на начало конца для Бетельгейзе.

Наблюдения за этой звездой, как пишут Айэн Макдональд (Iain McDonald) из университета Манчестера (Великобритания) и его коллеги, вести достаточно затруднительно, так как она выбрасывает огромные количества горячей материи в открытый космос, которая окружила ее гигантским "коконом" из почти непрозрачной пыли и газа.

По этой причине ученые используют микроволновые и инфракрасные телескопы для изучения того, как выглядит эта звезда и какие процессы происходят в ее недрах. К примеру, новые снимки, полученные Макдональдом и его коллегами при помощи микроволновой обсерватории ALMA на чилийском высокогорном плато Чахнантор, помогли астрономам увидеть гигантские "пузыри" раскаленной плазмы в верхних слоях ее недр, которые искажают форму светила и делают его похожей на испорченный апельсин или полусдувшийся баскетбольный мяч.

Как полагают ученые, подобная форма Бетельгейзе связана с тем, что внутри звезды существуют области с аномально сильным магнитным полем, порождаемые круговоротом плазмы в ее недрах, которые заставляют ее материю разогреваться сильнее в одних точках, нежели в других. Этот неравномерный нагрев, в свою очередь, ведет к формированию своеобразных "шишек" на поверхности светила, которые заметны для нас даже на расстоянии в 600 световых лет от нее.

Изучение этих процессов при помощи ALMA и других телескопов, как надеются ученые, поможет нам понять, насколько близка Бетельгейзе к окончательной гибели и превращению в сверхновую после всего восьми миллионов лет жизни, чрезвычайно короткое время по меркам звезд.

Как подчеркивают Макдональд и его коллеги, взрыв Бетельгейзе, несмотря на то, что он будет хорошо заметен для нас, не будет представлять угрозы для жизни на нашей планете — умирающая звезда расположена примерно в 5-10 раз дальше от Земли, чем должна находиться сверхновая, способная полностью стерилизовать Солнечную систему.