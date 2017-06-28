Российский прибор найдет "оазисы" на Марсе

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российский прибор FREND (Fine Resolution Epithermal Neutron Detector, установленный на орбитальном модуле TGO первого этапа миссии ExoMars-2016, будет сканировать поверхность Марса и производить поиск "оазисов" — особо влажных участков, в которых, по мнению ученых, могут обитать простейшие микроорганизмы, сообщил журналистам заведующий отделом Института космических исследований (ИКИ) РАН, руководитель эксперимента FREND Игорь Митрофанов.

"Мы увидели вечную мерзлоту, но не смогли сказать, где находятся наиболее влажные районы, можно сказать, "оазисы" на поверхности Марса, где ее (жидкости) особенно много. Эту первую задачу мы постараемся решить с применением нейтронного телескопа, который сделает "нейтронную флюорографию" Марса и укажет нам наиболее влажные участки", — сказал Митрофанов на пресс-конференции в Москве.

По словам ученого, вечная мерзлота была обнаружена российским прибором HEND, установленным на борту американского спутника Марса Mars Odyssey, запущенного в 2001 году и работающего на орбите Красной планеты до сих пор. Прибор FREND будет способен видеть воду под поверхностью Марса на глубине до двух метров.

В целом, по мнению Митрофанова, миссия ExoMars должна будет ответить на три вопроса: как развивался Марс и что привело к тому, что планета потеряла свою плотную атмосферу, магнитное поле и воду на поверхности; была ли жизнь на Марсе и где стоит искать признаки ее существования; в каком направлении должны двигаться разработки для дальнейшего освоения Марса.

Как рассказал научный руководитель миссии ExoMars-2016 Хокен Сведхем, сейчас TGO находится в стадии торможения об атмосферу. Для экономии топлива двигатели при этой операции не используются – аппарат, находящийся на эллиптической траектории, при каждом обороте немного "задевает" атмосферу планеты, таким образом постепенно снижая скорость.

Торможение, начавшееся в марте, продлится чуть более года. За это время период облета уменьшится с 24 до двух часов и TGO перейдет на круговую орбиту высотой 400 километров. В данный момент сотрудники Европейского центра управления полетами (ESOC) взяли "паузу" на два месяца — Марс заходит за Солнце и связь со спутником может оказаться недостаточной для продолжения операции торможения. Это время будет использовано для испытаний и проверок аппаратуры на борту.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli.

Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы.