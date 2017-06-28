США
28.0628 июня12:22МСК
USD58.88-0.12
EUR65.96-0.13
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые: восстановление озонового слоя над Антарктикой резко замедлилось

12:0628.06.2017
0791
© NASA / Goddard Space Flight CenterОзоновая дыра в октябре 2015 годаОзоновая дыра в октябре 2015 года
© NASA / Goddard Space Flight Center

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Последние наблюдения за состоянием озонового слоя показали, что скорость его восстановления над Антарктикой заметно уменьшилась из-за растущих выбросов растворителя дихлорметана, который сегодня широко используется для производства пива, кофе и растворителей краски, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Монреальский протокол, ограничивающий использование фреонов уже 30 лет, успешно справился со своей задачей и ограничил тот ущерб, который люди наносят озоновому слою. Это открытие показывает, что данный успех может быть полностью обнулен, если другие источники газов, разрушающих озон, не будут открыты и ликвидированы прямо сегодня. Судя по всему, их источниками сегодня являются Индия и Индокитай, на изучение выбросов которых следует обратить особенное внимание в будущем", — прокомментировал открытие Грант Аллен, физик из Манчестерского университета (Великобритания).

В 1985 году Сьюзан Соломон (Susan Solomon), химик из США, и ее коллеги обнаружили, что фреоны и другие соединения галогенов разрушают озоновый слой, что в некоторых регионах Антарктики уже привело к появлению "озоновых дыр" – зон, через которые ультрафиолетовое излучение Солнца беспрепятственно достигает поверхности Земли.

Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Юдина
Ученые: Монреальский протокол помог уменьшить озоновую дыру в Арктике

В последующие годы начались масштабные международные переговоры, итогом которых стало подписание Венской конвенции в 1985 году и Монреальского протокола к ней в 1987 году, в рамках которых большинство государств мира согласилось прекратить производство веществ, разрушающих озоновый слой.

Быстрое принятие и реализация подобных планов, как выяснили ученые два года назад, приостановило рост озоновой дыры, удерживая ее в пределах Антарктиды и Арктики, но еще не привело к ее сокращению. Первые "видимые" результаты от запрета на производство фреона ученые ожидали увидеть во второй половине 2020 годов, однако этот процесс, как недавно выяснили Соломон и ее коллеги, уже начался в последние годы.

Джон Пайл (John Pyle) из Кембриджского университета (Великобритания) и его коллеги провели новую серию наблюдений за состоянием озонового слоя в Антарктиде, которые продемонстрировали, что этот процесс заметно замедлился в последние несколько лет, и раскрыли причину этого.

Фиолетовое пятно на картинке слева – озоновая дыра над северным полюсом, существовавшая бы над ним в 2013 году, если бы не был принят Монреальский протокол 1987 года
© Фото : Sandip Dhomse
Ученые: озоновая дыра достигла бы Мурманска без запрета фреона

Изучая спутниковые снимки и данные с метеостанций в Антарктике, ученые обратили внимание на то, что воздух Антарктиды содержит в себе необычно много вещества, которое они не ожидали там увидеть – дихлорметана, одного из самых популярных реагентов в пищевой и химической промышленности. Кроме того, дихлорметан применяется в производстве фтороуглеводородов, аналога фреонов, безопасного для атмосферы и экологии.

Как рассказывают Пайл и его коллеги, ученые достаточно давно знают, что это вещество взаимодействует с озоном и разрушает его молекулы. Они не обращали на него пристального внимания по той причине, что молекулы этого растворителя очень быстро распадаются в атмосфере под действием солнечных лучей и других веществ и живут в ней не больше полугода.

Оказалось, что за последние годы концентрация дихлорметана в атмосфере выросла вдвое, и он сейчас начал достаточно сильно влиять на поведение озонового слоя, замедляя его восстановление. Сила действия дихлорметана в Антарктике, на самом деле, является относительно низкой, так как его основные источники находятся в северном полушарии. Там, как предполагают экологи, он гораздо сильнее влияет на состояние озонового слоя.

Такой разный озон: пять фактов о газе, который может спасать и убивать

Как показывают расчеты ученых, дальнейший рост его доли в воздухе может отодвинуть время восстановления озонового слоя на 30 лет в будущее в лучшем случае, и вообще полностью остановить его при самом негативном стечении обстоятельств. Более того, даже если бы дихлорметан полностью прекратили использовать сегодня, то его присутствие в атмосфере уже затормозило затягивание озонной дыры над Антарктикой на пять лет.

По этой причине ученые призывают правительства всех стран мира заключить новое соглашение, аналогичное Монреальскому протоколу, в рамках которого будут запрещены все вещества, в том числе и дихлорметан, которые сегодня присутствуют в атмосфере и участвуют в разрешении озона.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена