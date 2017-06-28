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РИА Наука
РИА Наука

Чернобыль: неофициальная версия катастрофы

13:0328.06.2017
(обновлено: 13:05 28.06.2017)
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© РИА Новости / Игорь КостинПерейти в фотобанкВертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварииВертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии
© РИА Новости / Игорь Костин
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Анна Урманцева. Этот день до сих пор не дает покоя многим ученым, которые были причастны к разгадке причин чернобыльской катастрофы. 26 апреля 1986 года случилась трагедия, которую объясняли по-разному, но ни одно объяснение не было доказательным, если учитывать всю картину разрушений. Сейчас многие из ликвидаторов говорят так: "Вы не можете даже пытаться рассуждать о том, что было в Чернобыле, если не видели разрушенный реактор своими глазами".

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДезактивацией территории ЧАЭС. 26 апреля 1986
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дезактивацией территории ЧАЭС. 26 апреля 1986

Конечно, существует официальная версия причин взрыва реактора 4-го энергоблока, так как в противном случае нужно было бы сказать так: "Мы вообще не понимаем, что произошло в Чернобыле".

Аварийный знак неподалеку от крупнейшего в США хранилища ядерных материалов в Хэнфорде, где произошло обрушение тоннеля. 9 мая 2017 года
© AP Photo / Manuel Valdes
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На данный момент мы имеем два официальных объяснения (что уже странно, почему два?), которые на самом деле ничего не объясняют, а просто констатируют происшедшее. В обоих объяснениях упор делается на грубые нарушения правил эксплуатации АЭС, которые заключаются по первой версии: в проведении эксперимента (испытание режима "выбега ротора турбогенератора" в качестве дополнительной системы аварийного электроснабжения) любой ценой, несмотря на изменение состояния реактора; выводе из работы исправных технологических защит, которые просто остановили бы реактор еще до того, как он попал в опасный режим; замалчивании масштаба аварии в первые дни руководством ЧАЭС.

© РИА Новости / Игорь КостинПерейти в фотобанкРабота на территории Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 26 апреля 1986
© РИА Новости / Игорь Костин
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Работа на территории Чернобыльской атомной электростанции после аварии. 26 апреля 1986

Во втором случае (доклад INSAG-7 сокр. International Nuclear Safety Advisory Group — Международная консультативная группа по ядерной безопасности) указывалось на многочисленные ошибки в эксплуатации реактора. 
И нигде подробно не рассказано: так что же все-таки произошло 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС? Версии не совпадают даже в том, сколько было взрывов. Один, два, несколько? Ясно только то, что за несколько секунд реактор был полностью разрушен. Также нигде не указано то, что исчезло почти 200 тонн урана, на стенках реактора осталась краска,  возникло "странное излучение" в виде светящегося столба.

Начальник смены станции Б. Рогожкин описывал это так:

"Ночью 26 апреля 1986 года я наблюдал светящийся столб из шахты реактора, правильной цилиндрической формы, высотой и диаметром с трубу 2-й очереди (диаметр трубы — 20 метров, а ее высота — 100 метров). Внутри этого светящегося столба плавно поднимались и опускались фигуры различной формы (подобно тому, как это происходит в китайском фонарике), при этом цвета были такими, каких я в жизни не видел".

На место трагедии вместе с другими специалистами выехал российский физик Леонид Уруцкоев, специалист Курчатовского института, который тут же понял, что попытки объяснений, выдвигающиеся как физиками, так и геологами, говорившими про возможность локального землетрясения, не выдерживают критики.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДезактивация автомобиля, выезжающего из зоны чернобыльской катастрофы. 30 апреля 1986
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дезактивация автомобиля, выезжающего из зоны чернобыльской катастрофы. 30 апреля 1986

Леонид Уруцкоев  дождался времени, когда были рассекречены документы аварии, а также освобождены из заключения осужденные работники атомной станции. Он встретился со многими из тех, кто работал на станции в ту ночь, выяснил интересные подробности, которые полностью укладывались в его теорию. Теперь, чтобы убедиться в правильности рассуждений, нужно было поставить сотни лабораторных опытов.
Рассказывает доктор физико-математических наук, дважды лауреат государственных премий и премии МГУ имени М. В. Ломоносова Анри Рухадзе:

"Когда Леня вернулся из Чернобыля, он собрал установку, чтобы проводить исследования ударных волн и деформаций в пористых средах, возникающих при воздействии на них мощных импульсов электрического тока. Урановый раствор, проволочка и электрический взрыв! Он получил не только новые изотопы, но и то самое "странное" излучение. Сложность была только в том, что повторяемость экспериментов была довольно низкой, — то они получались, то нет".

Правильность гипотезы Уруцкоева доказывало также и то, что обогащенный уран, привезенный им из зоны аварии, после исследования в лаборатории оказался 18%-ным. Но ведь такого обогащения не существует "в природе"? Стало ясно: произошла низкоэнергетическая ядерная реакция. Именно эту идею Леонид Уруцкоев проверял в огромном количестве экспериментов. Так как эта гипотеза принадлежала миру "новой физики", Уруцкоева, а с ним и Анри Рухадзе, во всем поддерживающего его идеи, тут же отнесли к лжеученым. Впрочем, любую гипотезу нужно доказывать экспериментом, который можно воспроизвести, — а с этим была загвоздка.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дезактивация территории Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986

Итак, как же представлял себе Леонид Уруцкоев события ночи 26 апреля 1986 года?
В результате серьезной электротехнической аварии, произошедшей на турбогенераторе 4-го энергоблока, большой ток ушел в землю, вызвав возникновение "странного излучения". Попадание его в реактор должно было привести к многократному ускорению распада ядер урана, росту мощности реактора и тепловому взрыву, усиленному паром от охлаждающей реактор воды. То есть исчезновение 200 тонн урана объясняется его радиоактивным распадом и трансформацией в другие, в том числе стабильные химические элементы. А краска со стен реактора не пропала потому, что взрыв был не такой большой мощности, которую можно было бы предполагать при обычных, представляемых нами ядерных реакциях.
Все это является действием низкоэнергетической ядерной реакции, которая проходит по своим правилам, неизвестным современной физике. Эти правила Леонид Уруцкоев выводит до сих пор.

"Кстати, на "Фукусиме", когда волна цунами накрыла станцию, — был вызван тот же самый процесс, — добавляет доктор физико-математических наук Анри Рухадзе. — По описаниям это было очень похоже. Но ведь в официальной версии чернобыльской аварии, например, не упомянут водяной пар, поэтому японцы об этом не знают. При этом они описывают ту же картину".

 

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