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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: пятая часть россиян оказалась родственниками королевы Британии

00:1528.06.2017
(обновлено: 00:16 28.06.2017)
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© AP Photo / Chris IsonКоролева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский. Архивное фотоКоролева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский. Архивное фото
© AP Photo / Chris Ison

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Примерно 20% россиян оказались генетически связанными с представителями современной династии Виндзоров, к которой принадлежит королева Британии и дети Николая II, а также Марии Медичи, королевы Франции, сообщает пресс-служба компании.

"Три года назад мы делали такой ДНК-тест для Владимира Жириновского, и результаты показали, что он имеет общих предков с Наполеоном и Эйнштейном. Гаплогруппа E1b1b1 Владимира Вольфовича довольно интересна —  к ней также относится Адольф Гитлер, Влад Цепеш и Бенито Муссолини", — рассказывает Валерий Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek.

Подобные выводы позволяет сделать так называемая митохондриальная ДНК – небольшой сегмент генома, содержащийся в "энергостанциях" клетки, митохондриях. Эта ДНК передается вместе с митохондриями от матери к ее детям, что позволяет устанавливать родственные связи между популяциями людей и использовать мтДНК для изучения истории их миграций, а также построения единого "генеалогического древа" человечества.

Наполеон Бонапарт
© Фото : Public domain
Французский генетик нашел у Наполеона кавказские корни

Аналогичным образом, родственные связи можно установить, изучая наборы мутаций в Y-хромосоме, передающейся по мужской  линии, от отца к его сыновьям. Люди с похожей мтДНК или Y-хромосомой выделяются в так называемые гаплогруппы, которые могут делиться на более мелкие группы или входить в более крупные группы с общей историей формирования.

Как подчеркивает ученые, наличие подобных связей не означает того, что подобные люди являются прямыми потомками, к примеру, Чингисхана или королей древности. Общая гаплогруппа по мужской или женской линии всего лишь является свидетельством того, что их представители происходят от одного общего отца или матери, который мог жить за тысячи или десятки тысяч лет до появления знаменитых правителей и их современных "родственников".

ДНК. Архивное фото
© Fotolia / vege
Ученые: большинство мужчин-европейцев происходит от трех отцов

Ильинский и другие ученые из Genotek решили выяснить, к каким гаплогруппам принадлежит население России, проанализировав геномы, которые компания получала на протяжении последних двух лет от людей, пытавшихся узнать о своем происхождении при помощи генетических тестов.

В общей сложности им удалось проанализировать свыше 2,5 тысяч геномов, примерно половина которых принадлежала мужчинам. Больше всего образцов ДНК поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска, Симферополя и Киева.

Как оказалось, большинство россиян по материнской линии принадлежит к митохондриальной группе H, представители которой появились на территории  Ближнего Востока и Юго-Западной Азии примерно 30 тысяч лет назад и проникли в Европу около 25-20 тысяч лет назад. Сегодня большая часть европейцев, около 41% жителей субконтинента, является носителями этой разновидности мтДНК, что позволяет говорить о том, что россияне являются полноправными европейцами.

Помимо 20% россиян, к этой гаплогруппе относятся и многие известные персоны, в том числе Елизавета II, королева Великобритании, и Мария Медичи, супруга Генриха IV Бурбона, короля Франции в конце 16 века. В нее так же входили и дети Николая II, последнего императора России, унаследовавшие подобную митохондриальную ДНК от императрицы Александы Федоровны, внучки знаменитой королевы Виктории.

Череп кроманьонца из Чехии
© Martin Frouz
Генетики: в конце ледникового периода почти вся Европа вымерла

С мужской стороны ситуация в некоторой степени обратная – примерно 25% россиян относится к гаплогруппе R1a1, возникшей, по разным теориям, или в степях Прикаспия около 10 тысяч лет назад, или же на Алтае или в Центральной Азии примерно 35-30 тысяч лет назад. К ней относятся Том Хэнкс, Френсис Дрейк, король Нидерландов Вильям-Александр, Николай Пржевальский и Никита Михалков.

Обе эти группы, как считают сегодня историки и палеогенетики, попали в Европу в последний межледниковый период, когда льды временно отступили, и впоследствии они почти полностью вымерли после начала повторного оледенения. Остатки их популяции смогли выжить на юге Европы и восстановить свою численность значительно позже, и сегодня их потомки составляют большинство коренных жителей Европы.

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