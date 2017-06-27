Роскосмос: решение суда позволит активизировать работу с Arianespace

ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Решение апелляционного суда Парижа о снятии арестов со счетов "Роскосмоса" во Франции позволит госкорпорации активизировать работу по реализации коммерческих контрактов с французской компанией Arianespace, сказал РИА Новости заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Апелляционный суд Парижа во вторник окончательно подтвердил снятие ареста, истребованного акционерами ЮКОСа Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по задолженности Arianespace "Роскосмосу" (около 300 миллионов евро) во Франции. В решении суда отмечалось, что "апелляционный суд постановил, что "Роскосомос" являлся отдельным юридическим лицом в РФ и не мог быть привлечен по долгам Российской Федерации".

"Я уверен, что сегодняшнее решение суда позволит Роскосмосу и Arianespace активизировать работу по реализации коммерческих контрактов", — сказал Савельев.

Он выразил надежду, что разблокированные согласно решению французского суда средства будут использованы для изготовления ракет-носителей и позволят оказывать услуги Arianespace в соответствии с контрактом.

Савельев также добавил, что "график пусков (с космодрома Куру во французской Гвиане) будет скорректирован". Он не предоставил деталей по этому вопросу, отметив, что для этого "потребуется время".

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что во Франции по делу ЮКОСа арестованы активы госкорпорации "Роскосмос" и ФГУП "Космическая связь" на общую сумму 700 миллионов долларов. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пояснил, что речь шла не о замороженных активах "Роскосмоса", а о "тех деньгах, которые нам должны были заплатить за наши услуги, в том числе по пускам с космодрома Куру и так далее". По словам вице- премьера, "это фактически пока задержанные чужие нам долги".