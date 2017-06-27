Представитель НАСА отрицает факт открытия инопланетян на Энцеладе

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Заявления хакерской группировки Anonymous о том, что ученые НАСА нашли следы инопланетной жизни на Энцеладе, спутнике Сатурна, но скрывают это, не соответствуют действительности, заявил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения НАСА.

"Вопреки некоторым сообщениям, распространяемым в СМИ, мы не готовим никаких заявлений, связанных с изучением внеземной жизни. Одни ли мы во Вселенной? Мы пока не знаем, так ли это или нет, но мы готовим миссии, которые помогут нам найти ответ на этот фундаментальный вопрос", — пишет ученый в своем микроблоге в сети Twitter.

Неделю назад представители хакерской группировки Anonymous выложили в Youtube необычное видео, в котором они утверждали, что НАСА в ближайшее время объявит о существовании внеземной жизни.

Подобный вывод, как отмечает онлайн-издание Space.com, они сделали не на основе "утекших" данных или взломанной переписки представителей космического агенства, а на базе выступления Цурбухена перед Конгрессом США в апреле этого года. В рамках этого доклада ученый рассказал американским парламентариям о том, каких успехов НАСА добилось в поисках аналогов Земли и внеземной жизни.

Одним из основных пунктов этого выступления было то, что Энцелад, одна из лун Сатурна, является сегодня главным кандидатом на роль первой "колыбели" внеземной жизни, так как в его теплом подледном океане есть все необходимое для зарождения жизни – вода, нутриенты, минералы и источник энергии. Этот источник, молекулы водорода, был открыт совсем недавно при изучении выбросов гейзеров Энцелада телескопом "Хабл" и зондом "Кассини".

Тогда Цурбухен заявлял, что НАСА и человечество "стоят на пороге самых удивительных и значимых открытий в истории Земли". Это заявление представители Anonymous, как отмечает Space.com, посчитали достаточным для того, чтобы предположить, что НАСА уже открыло следы жизни в гейзерах Энцелада, но пока скрывает это и готовится объявить об этом в ближайшее время.

Сам Цурбухен отрицает то, что это так на самом деле, но при этом руководство НАСА пока не делало никаких официальных заявлений на этот счет.

