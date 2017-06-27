"Кассини" сфотографировал восход Солнца на Сатурне

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Зонд "Кассини" получил фотографии Сатурна в момент восхода Солнца, чьи лучи только начали подсвечивать кольца планеты-гиганта и верхушки ее облаков, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

Недавно "Кассини" официально начал заключительную фазу в своей жизни, в последний раз встретившись с Титаном 22 апреля этого года. Сближение с этим спутником Сатурна помогло зонду поменять траекторию полета и выйти на курс столкновения с планетой-гигантом, в атмосфере которой он сгорит в середине сентября этого года, совершив 22 пролета через промежуток между кольцами и их "властелином".

До этого, Кассини" работал более семи лет в рамках продленной миссии, получившей официальное имя "Солнцестояние" в 2010 году. Благодаря этому ученым удалось проследить за наступлением зимы и лета на планете-гиганта, и проследить за всем изменениями климата на поверхности Титана при смене сезонов на Сатурне.

Фотографии "восхода" на Сатурне были во время одного из последних "нырков" зонда через кольца планеты-гиганта в конце марта этого года, когда научная команда "Кассини" готовилась к началу "Финала оперы", заключительному этапу работы зонда. Эти снимки были получены с расстояния в примерно миллион километров от верхнего слоя облаков планеты-гиганта, в тот момент, когда Солнце только начало касаться его поверхности и верхней кромки колец.

Подобная "подсветка" колец утренним Солнцем, как рассказывают специалисты НАСА, позволяет рассмотреть их многослойную структуру и увидеть все промежутки между отдельными кольцами.

На настоящий момент "Кассини" совершил 10 пролетов через промежуток между кольцами и атмосферой Сатурна, и готовится к 11 сближению с атмосферой "властелина колец", который ознаменует собой начало второй половины "Финала оперы". Это произойдет совсем скоро, утром пятницы по московскому времени.

В ходе этого пролета "Кассини" получит новые данные по устройству атмосферы Сатурна, попытается найти следы пыли и северных сияний в ней в ней, а также получит самые детальные фотографии знаменитого шестиугольного урагана на южном полюсе планеты.

Кроме того, зонд составит новые карты распределения углеводородов по атмосфере Сатурна, которые помогут ученым раскрыть то, как солнечный свет взаимодействует с их молекулами, а также проведет проверку всех научных инструментов, которые могли быть повреждены частицами пыли при сближении с газовым гигантом.