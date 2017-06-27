Биологи развеяли миф о магической "суперсиле" шимпанзе

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Шимпанзе оказались всего в 1,35 раза сильнее человека на килограмм массы, что опровергает популярные представления о сверхъестественной силе этих человекообразных обезьян, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"За последние 100 лет накопилось множество свидетельств очевидцев, указывающих на то, что мускулы шимпанзе сами по себе сильнее, чем их аналоги в организме человека. Никто, правда, не проверял, так ли это на самом деле. Если подобные различия существуют, то это было бы большим сюрпризом для биологов, учитывая все то, что мы знаем о свойствах мышц существ примерно одинаковых размеров, таких как шимпанзе и люди", — рассказывает Брайан Амбержер (Brian Umberger) из университета штата Массачусетс в Амхерсте (США).

Еще в эпоху во времена покорения Африки британскими и французскими путешественниками и авантюристами в середине и в конце 19 века в прессе и научно-популярной литературе стали распространяться истории о мифической силе африканских человекообразных обезьян, способных разорвать человека на части и одновременно бороться с несколькими охотниками сразу, что относилось, в том числе, и к шимпанзе.

Подобные видимые различия в силе людей и приматов многие эволюционисты и натуралисты того времени связывали с тем, что человек присвоился к жизни в цивилизованном обществе. Благодаря ему люди могут использовать орудия труда и другие приспособления для добычи пищи, и грубая физическая сила им не так сильно нужна, как приматам.

С другой стороны, эксперименты, которые измеряли прямую физическую силу шимпанзе в зоопарках и питомниках, рисовали противоположную картину – обезьяны в среднем оказывались всего в 1,5 раза сильнее человека в пересчете на килограмм массы. Амбержер и его коллег проверили, сохранялась ли эта пропорция для одиночных мышечных волокон или же она была на самом деле выше для них, как утверждали путешественники конца 19 – начала 20 веков.

Для проведения подобных опытов ученые выделили из образцов мускулов ноги шимпанзе и человека несколько одиночных мышечных нитей, в которых присутствовал один из трех видов белков, отвечающих за сжатие мышц. Силу каждого из них ученые измерили, заставляя клетки сокращаться, попутно изучая то, как были устроены молекулы человеческих и обезьяньих версий этих аминокислотных цепочек.

Используя эти данные и то, как распределены волокна всех трех типов по телу приматов и людей, ученые вычислили совокупную силу конечностей и тех, и других и сравнили их между собой. Оказалось, что различия между обезьянами и людьми были не такими большими, как показывали старые тесты – шимпанзе были всего в 1,35 раза сильнее человека, и их мышцы рук и ног почти не отличались по своему устройству от их человеческих аналогов.

Единственным отличием шимпанзе от людей было то, что их руки и ноги содержат в себе относительно много "быстрых" мышечных волокон, отвечающих за мгновенное приложение силы, что вероятно, и объясняет то, как обезьянам удавалось проявлять "супер-силу" на протяжении очень коротких промежутков времени.

"Обратной стороной этого является то, что люди, благодаря наличию у них множества "медленных" мышц, обладают большей выносливостью и лучше выдерживают длительные нагрузки, такие как путешествия на большие расстояния. Когда мы сравнили обезьян, людей и других животных, мы обнаружили, что это не приматы, а люди являются здесь аномалией – эволюция толкала нас в сторону роста выносливости, а не роста "мгновенной" силы", — заключает Амбержер.