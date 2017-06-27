Сибирские генетики вывели крыс с шизофренией для исследования болезни

НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Ученые Новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) для исследования шизофрении вывели единственную в мире генетическую линию крыс, своим поведением копирующих больных людей, сообщает во вторник издание СО РАН "Наука в Сибири".
Генетик пояснила, что выведение линии крыс с каталепсией, то есть склонных к спонтанному застыванию и в то же время непроизвольному нервному возбуждению, заняло более 40 лет. Основоположником исследования стал врач-психиатр, доктор биологических наук Виктор Колпаков, который после наблюдения за больными шизофренией людьми начал селекцию крыс со схожим поведением.
"Мы отбирали крыс, застывающих на длительный период, и в итоге получили животных со сниженным содержанием медиаторов, гормонов (в том числе и половых), с повышенным уровнем беспокойства и страха, с лысинами на шерсти и с более низким весом. Так что на сегодняшний день в линии "генетическая кататония" мы имеем модель шизофрении, депрессии и невроза", — сказала Алехина.
Генетики отмечают, что перенести результаты исследования, полученные на животных, напрямую на человека невозможно, но есть шанс, что они позволят лучше понимать течение болезни, предполагать, что будет происходить с пациентом. Некоторые полученные сибирскими учеными результаты уже используются в учебных курсах Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова в Санкт-Петербурге и в Новосибирской психиатрической клинике.