Сибирские генетики вывели крыс с шизофренией для исследования болезни

НОВОСИБИРСК, 27 июн – РИА Новости. Ученые Новосибирского Института цитологии и генетики (ФИЦ ИЦиГ СО РАН) для исследования шизофрении вывели единственную в мире генетическую линию крыс, своим поведением копирующих больных людей, сообщает во вторник издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Выведенная линия крыс уникальна, она единственная в мире, и эти животные похожи на больных шизофренией людей и по своему виду, и по уровню гормонов, и по уровню медиаторов стресса в мозгу", — приводятся в сообщении слова старшего научного сотрудника лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Татьяны Алехиной.

Генетик пояснила, что выведение линии крыс с каталепсией, то есть склонных к спонтанному застыванию и в то же время непроизвольному нервному возбуждению, заняло более 40 лет. Основоположником исследования стал врач-психиатр, доктор биологических наук Виктор Колпаков, который после наблюдения за больными шизофренией людьми начал селекцию крыс со схожим поведением.

"Мы отбирали крыс, застывающих на длительный период, и в итоге получили животных со сниженным содержанием медиаторов, гормонов (в том числе и половых), с повышенным уровнем беспокойства и страха, с лысинами на шерсти и с более низким весом. Так что на сегодняшний день в линии "генетическая кататония" мы имеем модель шизофрении, депрессии и невроза", — сказала Алехина.

Ученые надеются, что эта генетическая линия крыс позволит выяснить, какие биохимические и гормональные изменения характерны для шизофрении. Чтобы изучить фазу каталепсии на человеке, его нужно ввести в это состояние, либо подождать, пока он туда войдет, что редко бывает доступным для медиков. У выведенных крыс фазу застывания можно вызвать по желанию и исследовать всевозможные биохимические, гормональные показатели, которые ее сопровождают.

Генетики отмечают, что перенести результаты исследования, полученные на животных, напрямую на человека невозможно, но есть шанс, что они позволят лучше понимать течение болезни, предполагать, что будет происходить с пациентом. Некоторые полученные сибирскими учеными результаты уже используются в учебных курсах Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова в Санкт-Петербурге и в Новосибирской психиатрической клинике.