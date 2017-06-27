Глава Центра имени Хруничева Андрей Калиновский уходит со своего поста

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гендиректор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский уходит со своего поста, на его место будет назначен Алексей Варочко, сообщает "Роскосмос" во вторник.

"Наблюдательный совет … согласовал решения о руководителях организаций "Роскосмоса": (утвердить) Варочко Алексея Григорьевича — для участия в конкурсе на замещение должности генерального директора ФГУП "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева"", — говорится в релизе.

Кроме того, по решению наблюдательного совета количество членов правления госкорпорации сокращено до восьми (первые заместители и замы гендиректора).