Искусственный разум "Яндекса" записал альбом в стиле "Нирваны"

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Программисты из Яндекса создали новую систему искусственного интеллекта, которая может сочинять стихи на английском языке, похожие на тексты песен Курта Кобейна, лидера группы "Нирвана", и опубликовали первый альбом "Нейроны" во всех популярных музыкальных каталогах.

Как сообщает пресс-служба Яндекса, год назад два программиста компании, Иван Ямщиков и Алексей Тихонов, разработали необычную систему ИИ, которая умела писать тексты и стихи в стиле известного певца Егора Летова, лидера группы "Гражданская оборона". Используя эту систему и помощь профессиональных музыкантов, ученые записали первый альбом нейросети и выложили ее в музыкальных каталогах под названием "Нейронная оборона".

На этом ученые решили не останавливаться, и сейчас Ямщиков, работающий на настоящий момент времени в Институте научной математики Общества Макса Планка в Лейпциге (Германия), подготовил новую версию этого искусственного разума, который, на этот раз, может сочинять стихи и песни не на русском, а на английском языке.

Как отмечает Ямщиков, для решения этой задачи ему пришлось собрать огромный архив современной и классической зарубежной поэзии, общий объем которой составил около 200 мегабайт.

Первый анализ этих текстов показал, что научить компьютер говорить по-английски в стиле Чосера или Шекспира гораздо сложнее, чем сделать то же самое для русского языка – проблема заключается в том, что в англоязычной поэзии гораздо меньше четко установленных правил и там не всегда работает "нормальная" грамматика.

Поэтому Ямщикову и его единомышленникам пришлось удалить часть текстов из архива, чтобы нейросеть могла нормально "научиться" писать стихи на их примере. Эту сеть они использовали для того, чтобы написать стихи в стиле Курта Кобейна, из которых они выбрали четыре наиболее удачных и использовали их для создания первых аудиозаписей "Нейроны".

Для их подготовки ученые воспользовались помощью профессионального американского музыканта, Роба Кэррола, одного из поклонников Курта Кобейна и его рок-группы. Итоговый результат они записали, как рассказывает Ямщиков, на старую аудиокассету с альбомом настоящей "Нирваны", и опубликовали клип на одну из песен в YouTube. По словам ученого, алгоритм работы нейросети и детали ее разработки будут в ближайшее время опубликованы в одном из рецензируемых научных журналов.

— Иван, учитывая сложности, с которыми вы сталкивались при создании "Нейроны", пробовали ли вы сделать нечто похожее для текстов певицы Линды, известной необычным стилем своих стихов?

— Год назад мы обучили нейросеть генерировать тексты в стиле Егора Летова. В принципе, ничто не мешает научить ее генерировать тексты и в стиле Линды.

— Если нейросети теперь могут писать даже стихи и музыку, есть ли что-то, что они никогда не смогут сделать в принципе?

— Это интересный вопрос, на который точного ответа нет. Главное помнить, что нейросеть — это не персонаж. Это просто тип алгоритма, инструмент, созданный для решения той или иной задачи. Как именно формулировать проблему, условия, ограничения, где брать данные для обучения? Со всеми этими вопросами, к примеру, сейчас работает человек.

— Что именно заставило записать вас "Нейрону" на старую кассету с альбомами "Нирваны"?

— Мы поступили так же с записями "Нейронной Обороны". Это своего рода традиция. Есть что-то очень родное в звучании кассетного плеера. Не зря же по сети постоянно ходит картинка с карандашом, старой кассетой и подписью "если ты знаешь, как эти предметы связаны друг с другом, ты жил в 90-е".

— Учитывая появление нейросетей, способных имитировать творчество известных людей, не появится ли в будущем соблазн ввести право собственности и копирайт не только на конкретные аудиозаписи, но и на стиль художника, музыканта или композитора?

— Это, скорее, вопрос к специалистам из области права. В искусстве, в целом, пока есть элемент эксклюзивности. То, что нейросети умеют теперь имитировать стиль Ван Гога, не девальвирует его творчество. Есть элемент опосредованного общения между человеком, создавшим то или иное произведение, и человеком, который его увидел, услышал, прочитал.

Это, мне кажется, должно снимать вопросы копирайта. Куда интереснее то, что машинный интеллект может становиться соавтором, очередным инструментом, который просто доступен художнику и позволяет делать более интересные вещи.