НАСА "сбросило" развертываемую солнечную батарею с МКС

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Специалисты НАСА приняли решение об отстыковке экспериментальной развертываемой солнечной батареи Международной космической станции (МКС) после неудачных попыток свернуть ее для последующего возвращения на Землю, сообщило НАСА.

"После недели успешного испытания экспериментальной развертываемой солнечной батареи (Roll-Out Solar Array, ROSA) попытки свернуть ее не увенчались успехом. По итогам состоявшегося в понедельник утром совещания команда управления МКС приняла решение сбросить ее непосредственно с места ее крепления на конце робота-манипулятора, где она находилась после полного развертывания в рабочем состоянии", — сообщило ведомство.

Ранее планировалось, что по завершении эксперимента сложенная солнечная батарея будет помещена в грузовой отсек космического грузовика Dragon, которому предстоит вернуться на Землю в начале июля.

В ведомстве отмечают, что возможность отстыковки обсуждалась и готовилась в рамках подготовки различных вариантов проведения эксперимента. "После отстыковки ROSA не будет представлять какой-либо угрозы МКС и не повлияет на прибывающие на станцию (космические) корабли", — отмечают в НАСА. В официальном аккаунте МКС в Twitter опубликовано видео, на котором развернутая батарея отстыковывается от манипулятора и "уплывает" от МКС.

ROSA — новый тип солнечных батарей, которые разворачиваются в космосе, более компактны, чем действующие солнечные батареи станции. Эксперимент, в ходе которого специалисты изучали прочность и поведение новой конструкции, был начат 18 июня с развертывания солнечной батареи, закрепленной на манипуляторе Canadarm2.