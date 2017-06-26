Макет российской посадочной платформы ExoMars будет готов в 2018 году

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Летный макет посадочного модуля второго этапа российско-европейской миссии ExoMars-2020 будет собран и отправлен в Италию для испытаний к концу 2018 года вместе со всем комплексом научной аппаратуры, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов, принимающий участие в семинаре SpaceOps в ИКИ.

"Мы сейчас прошли этапы эскизного проектирования, идет этап изготовления конструкторской документации и простейших макетов. Летный макет (с установленным на нем комплексом научной аппаратуры) должен быть готов к концу 2018 года", — сказал он.

После сборки макет посадочной платформы будет отправлен в Италию для проведения испытаний. Весь 2019 год модуль будет тестироваться в Каннах, после чего в начале 2020 года отправится на космодром "Байконур".

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Первый этап миссии состоял из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и потерпевшего аварию посадочного модуля Schiaparelli.

Миссия 2020 года будет состоять из европейского марсохода и разработанной российскими учеными и инженерами посадочной платформы.