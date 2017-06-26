Российские приборы для марсохода ExoMars-2020 будут готовы осенью 2017 года

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два российских прибора, предназначенных для установки на марсоход миссии ExoMars-2020, практически готовы, до конца 2017 года они будут поставлены в Европейское космическое агентство (ESA), сообщил РИА Новости заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН Даниил Родионов.

"Российские приборы для европейского марсохода миссии 2020 года находятся в высокой степени готовности. Сейчас мы завершаем конструкторско-доводочные испытания, и осенью 2017 года будем готовы поставить в Европейское космическое агентство летные образцы для установки на марсоход", — сказал Родионов, принимающий участие в работе открывшегося в понедельник в ИКИ семинара SpaceOps.

В апреле генеральный директор ЕКА Иоганн-Дитрих Вернер заявил, что первые испытания в рамках подготовки второй экспедиции ExoMars, намеченной на 2020 год, начнутся не ранее 2018 года.

ЕxoМars ("ЭкзоМарс") — первый в истории сотрудничества Евросоюза и России проект по поиску жизни на Марсе. Запуск проекта начался со старта ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" 14 марта 2016 года с Байконура, когда связка аппаратов TGO-"Скиапарелли" была выведена на траекторию перелета к Марсу. Основная задача орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) — поиск доказательств наличия метана в атмосфере планеты, которые могли бы подтвердить присутствие жизни или активности в настоящем или прошлом Марса. Цель посадочного модуля "Скиапарелли" — проверить ключевые технологии для второй экспедиции ExoMars, намеченной на 2020 год.

После разделения аппаратов 16 октября 2016 года TGO был успешно выведен на эллиптическую орбиту, в то время как спускаемый модуль "Скиапарелли" не смог штатно достигнуть поверхности Марса. Связь с ним была потеряна примерно за 50 секунд до расчетного времени посадки. По предположению представителей ЕКА, аппарат раньше, чем планировалось, раскрыл тормозные парашюты, а его тормозные двигатели проработали гораздо меньше расчетного времени. Позже ЕКА подтвердило, что аппарат разбился при посадке.