Морализаторство в соцсетях оказалось "заразным", выяснили ученые

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Эмоционально и морально заряженные сообщения в социальных сетях оказались наиболее привлекательными для читателей и наиболее приспособленными для их дальнейшего распространения и выживания, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Отдельные политики, лидеры и даже элита могут повысить свою влиятельность, подчеркивая эмоциональность и моральность своих сообщений. С другой стороны, подобная риторика будет привлекать людей только с теми же социальными и идеологическими взглядами, но отпугивать носителей другого мировоззрения", — заявил Уильям Брэди (William Brady) из университета Нью-Йорка (США).

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в прошлом году, Брекзит, а также недавние успехи лейбористов в парламентских выборах в Великобритании заставили многих политологов и даже представителей точных наук задуматься о том, что сделало этих политиков или идеи успешными и заставило их выступить лучше, чем ожидали эксперты.

Одной из причин их успеха традиционно считается то, что Трамп, Найджел Фараж, идеологический лидер Брекзита, и Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии, смогли "досрочно" победить в глобальной сети, завоевав огромную популярность среди пользователей сети своими эмоциональными выступлениями, яркими суждениями и политически некорректными сообщениями в Twitter и других социальных сетях.

Брэди и его коллеги нашли объяснение этому и раскрыли один из возможных механизмов растущей поляризации общества и нарастания противостояния либералов и консерваторов в США и ряде других стран, проанализировав почти полмиллиона сообщений в сети Twitter, касавшихся три острых темы – изменения климата, запрета оружия и однополых браков.

Ученых интересовало то, что делало тот или иной твит популярным, для чего они проанализировали слова, которые использовали наиболее популярные и непопулярные сообщения, то, как они были устроены, и попытались составить набор критериев "социального успеха".

Как оказалось, успешность сообщений зависела фактически от одного параметра, который команда Брэди окрестила "моральной заразностью" – то, как много эмоционально и морально заряженных слов, хэштегов и прочего контента они содержали. К примеру, появление каждого такого слова, таких как "атаковать" (святость брачных уз), "разрушать" (миф о глобальном потеплении) или "ненавидеть" (геев), повышало вероятность ретвита или репоста на 20%.

Что интересно, популярность и живучесть подобных сообщений повышалась не для всех пользователей сети, а только для тех людей, которые придерживались тех же политических взглядов, что и их автор. Для идеологических противников эти твиты, наоборот, становились менее привлекательными, чем аналогичные по содержанию сообщения, не содержавшие в себе морально-идеологической компоненты.

Как полагает Брэди, подобная связь между эмоциями, моралью и популярностью может объяснять две вещи – то, почему американское общество становится все более идеологически заряженным, и то, почему либералы и консерваторы практически перестали воспринимать аргументы друг друга, так как их "общение" давно перешло из плоскости аргументов и фактов в сферу морали и эмоций. В будущем, учитывая природу соцсетей и текущие тренды в них, эта тенденция будет только усиливаться, заключают ученые.