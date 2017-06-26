Искусственный разум нашел самые быстрые звезды в Галактике

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Европейский зонд-"звездочет" GAIA и система искусственного интеллекта помогли ученым открыть самые быстрые звезды галактики и найти сразу шесть светил, которые в скором времени покинут Млечный Путь, говорится в статье, опубликованной в журнале MNRAS.

"Эти сверхбыстрые звезды очень важны для изучения структуры Млечного Пути. Многие из них уже пролетели большие расстояния, однако их общей родиной является ядро галактики, сверхплотный регион материи, скрытый от нашего взора темными облаками межзвездного газа и пыли. Поэтому эти звезды очень важны для изучения гравитационного поля Галактики", — рассказывает Елена Росси (Elena Rossi) из Лейденского университета (Нидерланды).

Гиперскоростные звезды впервые были обнаружены в начале 2000-х годов — их скорость относительно центра Галактики достигала 500 километров в секунду, и этой скорости было с лихвой достаточно, чтобы "отвязаться" от притяжения Млечного Пути и уйти в межгалактическое пространство. Два года назад ученые открыли звезду US 708 — самую быструю на сегодня "обычную" звезду, которая движется со скоростью в 1200 километров в секунду.

Астрономы считают, что звезды разгоняются до таких скоростей за счет гравитационного взаимодействия со сверхмассивной черной дырой в центре Галактики или после того, как один из компонентов двойной системы взрывается в виде сверхновой. Как сегодня полагают ученые, большая часть гиперскоростных звезд рождается в результате взаимодействия с черной дырой, и это дает основание считать, что изучение орбит гиперскоростных звезд позволит судить о свойствах черных дыр и даже темной материи.

Одной из задач зонда GAIA, выведенного в космос в декабре 2013 года, является поиск подобных звезд, изучение чьих свойств и траекторий движения может помочь ученым понять, как устроено ядро галактики и как именно черная дыра Sgr A* "катапультирует" подобные звезды за пределы Млечного Пути.

Как рассказывает Росси, решение этой задачи оказалось сложнее, чем изначально думали ученые – GAIA следит за гигантским количеством светил, и "ручное" изучение каждого из них потребовало бы от астрономов потратить на поиск таких звезд-"беглянок" всю свою жизнь.

Поэтому для их поисков европейские астрономы разработали специальную систему искусственного интеллекта, которая в автоматическом режиме анализирует фотографии звезд, скорости их движения и восстанавливает возможные траектории их полета в последние несколько миллионов лет.

В общей сложности программе удалось найти шесть подобных светил в данных по скоростям движения почти двух миллионов звезд, за которыми следила GAIA во время первого этапа своей работы. Скорость движения всех этих объектов, как рассказывают ученые, является относительно скромной – только одна из них движется быстрее, чем 500 километров в секунду, а остальные светила – со скоростью примерно в 400 километров в секунду.

© Фото : NASA, ESA and P. Ruiz Lapuente (University of Barcelona); Cut and colored by S. Geier Ученые: "нобелевская сверхновая" выбросила звезду из Галактики

Это открытие увеличило число известных нам гиперскоростных светил почти в два раза и позволило астрономам раскрыть одну общую для них закономерность – все они являются относительно небольшими звездами, чья масса не превышает солнечную больше чем в 4-5 раз. Данная особенность этих звезд-"беглянок", как надеются астрономы, поможет нам понять, как именно они сбегают из центра галактики и как много светил там обитает.